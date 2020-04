Covid-19, deceduto dott. Roberto Morelli a Casa Sollievo

. Morelli è deceduto sabato mattina per coronavirus a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Santacrocese d’adozione, aveva 65 anni e si trovava ricoverato nella Casa Sollievo della Sofferenza dopo che proprio nel nosocomio del Gargano, voluto e costruito da San Padre Pio, avrebbe contratto il virus più di un mese fa. Prima della diffusione dell’epidemia, era stato ricoverato all’ospedale di San Giovanni Rotondo per degli accertamenti reumatologici ma, dopo una settimana, alcuni sintomi sospetti lo avevano costretto a prolungare il ricovero. Poi gli esami che hanno accertato la positività al Covid e il suo trasferimento in terapia intensiva dove, dopo tre settimane, ha lasciato la vita terrena. Fonte: Santacroceweb