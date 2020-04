Francesco Scirpoli, alias “Il Lungo“, 37 anni, uno dei capi della banda di rapinatori che la mattina del 15 ottobre 2016 assaltò un portavalori a Bollate, portando via la collezione di gioielli Heritage di Bulgari, era scappato dal carcere di Foggia nel corso della maxi evasione del 9 marzo, quando in 77 si allontanarono dal penitenziario (41 furono presi dopo poche ore e quasi tutti gli altri nei giorni successivi) durante la rivolta scoppiata per protestare contro le limitazioni ai colloqui con i familiari legate al contenimento del contagio da coronavirus. L’altroieri pomeriggio, i poliziotti della Squadra mobile di San Severo l’hanno stanato in una cava abbandonata del Comune di Apricena: Scirpoli era in un casolare, in compagnia di altri due ricercati, Angelo Bonsanto (pure lui evaso il 9 marzo) e Pietro La Torre (deve scontare una condanna definitiva a 2 anni e 8 mesi). Fonte: Il Giorno

FOCUS STATOQUOTIDIANO