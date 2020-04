Foggia, pioggia di detriti da stabile in via Natola: nessun ferito

, 16 aprile 2020. Fortunatamente non ci sono feriti nella caduta calcinacci da uno stabile situato su via Natola a Foggia, all’incrocio con viale degli Aviatori. Ingente la caduta di detriti che non hanno provocato danni. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza lo stabile e la polizia locale che ha deviato il traffico.