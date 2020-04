“Ero un po’ amareggiato oggi. Questa mattina un mio amico mi manda un messaggio e mi dice che lui il suo contributo di 600 euro come imprenditore che ha ricevuto dal Governo vuole metterlo a disposizione di chi in questo momento non sa come fare.

Questa cosa mi ha reso felice, lui non ha il cuore d’oro, di più. Adesso sono tornato a casa e ho trovato una persona sotto al portone di casa, un agricoltore di Lucera che non vuole si conosca il nome. Mi ha consegnato una busta in cui ci sono 600 euro che anche lui ha ricevuto dal Governo”, spiega il sindaco di Lucera Antonio Tutolo trattenendo a stento le lacrime in un recente videomessaggio alla cittadinanza.