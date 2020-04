Manfredonia, Covid19: in 3 giorni 6 positivi in più. 44 in totale, al momento 23

Manfredonia,16 aprile 2020. “Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale alrisultanodi cuipositivi“. Lo rende noto in un comunicato serale il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile – C.O.C. Emergenza Covid-19, riportato dunque le cifre della Prefettura di Foggia, relative a Manfredonia, fino a martedì 14 aprile 2020.

Totale alla sera del 13 aprile 2020: 44, di cui 4 deceduti, 10 guariti. Dunque, nuovamente confermate le anticipazioni in esclusiva di StatoQuotidiano, che aveva riportato il totale complessivo di 44 positivi al Covid19 correlabili a Manfredonia (tra residenti e nativi nella città sipontina), da inizio dell’emergenza sanitaria (ovvero dalla prima decade di marzo). Di questi 44 positivi in totale: 4 sono deceduti, 10 risultano guariti (3 in ospedale,7 dopo isolamento fiduciario e sorveglianza attiva).

Dall’11 al 14 aprile: 6 positivi in più a Manfredonia. Resta dunque fondamentale il rispetto delle misure governative, e dunque delle disposizioni del D.P.C.M. di Conte. Si ricorda infatti che l’11 aprile 2020 i cittadini risultanti ancora positivi a Manfredonia erano 17, secondo quanto riportato dalla Prefettura di Foggia. Dall’11 al 14 aprile – per la stessa fonte – sono diventati 23. Dunque 6 in più in circa 72 ore.

Seguono naturalmente aggiornamenti, considerando come i dati della Prefettura di Foggia (relativi agli attuali positivi) sono fermi al 14 aprile 2020, mentre i dati di StatoQuotidiano, i complessivi (come dovrebbe essere del resto: totale positivi, totale decessi, totale guariti, cittadini al momento positivi tra ricoveri e quarantena), sono fermi al 13 aprile 2020.

Nelle ultime 48 ore altri 38 positivi per la Provincia di Foggia. Da evidenziare che, nelle ultime 48 ore, sono stati comunicati altri 38 test positivi (14 + 24) per la Provincia di Foggia e 7 decessi.

Manfredonia resta ancora nella fascia “21-50” casi confermati. In ogni modo l’area geografica di Manfredonia è ancora indicata (al netto dei dati sottostimati dei bollettini epidemiologici regionali, come confermato dal prof. Lopalco) resta nella fascia “21-50” casi confermati da inizio emergenza.

