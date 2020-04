Manfredonia. “La seconda pandemia della città”

Nel 2018 le famiglie povere, secondo l’Istat, sono nella città di Manfredonia pari al 33% del totale e, più precisamente su un totale famiglie di 20.162, le famiglie al di sotto della soglia di povertà sono pari a. Il nucleo famigliare medio è costituito da 2,83 componenti, pertanto il numero di individui che vive al di sotto della soglia di povertà è pari a circa. In questo calcolo non viene ovviamente conteggiato il lavoro nero e l’economia sommersa.

L’Istat calcola la povertà assoluta delle famiglie tenendo conto dei seguenti fattori: a) numerosità del nucleo familiare; b) collocazione della città (nord, centro e sud); c) dimensione della città in numero di abitanti. Applicando questi fattori alle famiglie Manfredoniane abbiamo che sono considerati poveri i nuclei familiari che hanno un reddito mensile al di sotto di Euro 1.098 e un carico familiare di circa tre persone.

Covid 19 avrà un effetto ancor più devastante sulle condizioni di povertà della città. Abbiamo stimato che la crisi economica innescata dalla pandemia incrementerà il numero di famiglie povere di 3.367, per un numero di individui di ulteriori 10.080. In termini percentuali l’incremento della povertà sarà pari al 17%. A fine pandemia la città si ritroverà con un numero di famiglie povere pari a 10.080 per un totale individui di 28.529 pari al 50% della popolazione totale.

L’impoverimento del 50% delle famiglie dipenderà da un lato dalla forte riduzione del fatturato e, quindi del PIL dell’economia locale, e colpirà notevolmente le attività commerciali al dettaglio in primis abbigliamento, il turismo e tutte le attività indotte quali ristorazione, bar, alberghi e attività ricettive in genere oltre al settore edilizio, dall’altro dalla fragilità relazionale che si è venuta a creare negli ultimi decenni ed ulteriormente accentuata da Covid 19. Una situazione del genere se non opportunamente contrastata potrebbe creare seri pericoli per la tenuta sociale. Per fronteggiare una situazione così grave ed esplosiva saranno nel breve periodo necessarie le politiche pubbliche finalizzate ad agire sul contrasto alle povertà.

I centri di ascolto Caritas, la scuola, i servizi sanitari pubblici costituiscono un asset fondamentale da connettere con la comunità operosa dell’impresa, del lavoro e delle professioni. In altre parole, bisognerà fin da subito costituire un team di lavoro fatto da rappresentanti delle istituzioni, della scuola, della chiesa, di imprese, professionisti e operatori del terzo settore in grado di delineare strategie adeguate ed efficaci per contrastare il livello di povertà ulteriormente aggravato da Covid 19 e, realizzare un piano d’ azione per il rilancio sociale ed economico della città. In casi così drammatici i migliori case study di operazioni che rilanciano comunità devastate e che vanno a buon fine, sono quelle capeggiate da un politico, un imprenditore/manager, un accademico locale. Leader rispettati e responsabili che hanno una visione di cambiamento.

Un team di lavoro che sappia intercettare per la città tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dal Governo, dall’Unione Europea, dalla Banca Europea per gli Investimenti, dalla Regione Puglia per contrastare gli effetti della pandemia sul sistema economico, occupazionale e della lotta alla povertà e, cominciare a disegnare un modello di sviluppo sostenibile ed inclusivo.

Per la città di Manfredonia questa potrebbe essere un’occasione storica per rivedere radicalmente il suo stato attuale e cominciare a tracciare le linee guida per una città nuova. Non sono questi tempi in cui possiamo esaltarci, ma non sono neanchè tempi in cui perdersi d’animo. Sono tempi in cui lavorare e assumersi ciascuno la propria responsabilità. Sono tempi in cui predisporre piani e programmi ben studiati invece di esprimere semplici partecipazioni emotive. Bisognerà far uscire la città dall’apatia, dal cinismo, dalla disperazione e dalla rassegnazione con obiettivi e strategie chiare e concrete.

Non lasciamo che la crisi che stiamo vivendo diventi l’ennesima occasione perduta.

A cura del dott. Nicola di Bari – Commercialista ed Economista di Impresa GEI – associazione che raggruppa affermati economisti che operano nei più importanti centri di ricerca economica del Paese, in primari istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi oltre che del mondo universitario.