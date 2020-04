Torremaggiore, sindaco riapre i mercati rionali

. Faccio una piccola premessa: in nessun DPCM veniva vietata la vendita nei mercati all’aperto e infatti noi abbiamo rispettato il decreto, lasciando i mercati aperti fino a quando purtroppo per la nostra cittadina, non c’è stata l’esplosione dei contagi, dovuti ahimè agli avvenimenti della casa di riposo. Sottolineo che non ritengo affatto responsabile quest’ultima, ma comunque resta il fatto che la cosa ha fatto si che nella nostra cittadina ci sia stata una notevole impennata di positività al Covid-19″. Lo precisa in una nota il sindaco di Torremaggiore, Di Pumpo.

“Per limitare gli assembramenti almeno nei giorni successivi all’accaduto, abbiamo forzato la mano, decidendo di chiudere totalmente i mercati rionali, nell’attesa di individuare le modalità più adeguate per poter organizzarne l’esercizio nel rispetto delle regole. La decisione è stata accolta con gioia da molti cittadini, ma ha arrecato non pochi problemi a molti altri. i conseguenza, considerato che nessun decreto vieta la vendita nei mercati rionali se garantita la distanza di sicurezza, e considerate le ultime disposizioni del Governo che permettono la riapertura di alcuni esercizi commerciali, ci abbiamo deciso di permettere la riapertura dei mercati per tutte le motivazioni esplicitate nell’ordinanza (non mi voglio dilungare troppo) con la garanzia di mettere in atto tutte le strategie di intervento per far si che non si creino assembramenti e che venga garantita la distanza di sicurezza”.