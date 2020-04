Virus in “Chinese lab”? US intelligence “causa reale potrebbe non essere mai nota”

16 aprile 2020. “US intelligence is reviewing sensitive intelligence collection aimed at the Chinese government, according to the intelligence source, as they pursue the theory. But some intelligence officials say it is possible the actual cause may never be known“. Come riporta la Cnn (US explores possibility that coronavirus spread started in Chinese lab, not a market), “funzionari dell’intelligence e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti affermano che il governo degli Stati Uniti sta esaminando la possibilità che il nuovo coronavirus si sia diffuso da un laboratorio cinese piuttosto che da un mercato, secondo fonti multiple che hanno familiarità con la questione” ma che ammonisce che “è prematuro trarre conclusioni”.

“La teoria è una delle molteplici perseguite dagli investigatori nel tentativo di determinare l’origine del coronavirus che ha provocato una pandemia e ucciso centinaia di migliaia di persone”. “Gli Stati Uniti non credono che il virus sia stato associato alla ricerca sulle armi biologiche e le fonti hanno indicato che al momento non vi è alcuna indicazione che il virus sia stato creato dall’uomo. I funzionari hanno osservato che la comunità dell’intelligence sta anche esplorando una serie di altre teorie sull’origine del virus, come sarebbe in genere il caso di incidenti di alto profilo, secondo una fonte di intelligence. La teoria è stata sostenuta dai sostenitori del Presidente, compresi alcuni repubblicani del Congresso, che sono ansiosi di deviare le critiche sulla gestione della pandemia da parte di Trump”. “Un funzionario dell’intelligence che ha familiarità con le analisi del governo ha affermato che un’ipotesi sulla quale i funzionari dell’intelligence statunitense stanno indagando è che il virus ha avuto origine in un laboratorio a Wuhan, in Cina, ed è stato accidentalmente rilasciato al pubblico“. “Altre fonti hanno riferito alla CNN che l’intelligence statunitense non è stata in grado di confermare la teoria, ma sta cercando di capire se qualcuno è stato infettato in laboratorio a causa di un incidente o una cattiva gestione dei materiali e potrebbe aver infettato altri”. “L’intelligence americana sta rivedendo una raccolta di informazioni sensibili rivolta al governo cinese, secondo la fonte dell’intelligence, mentre perseguono la teoria indicata. Ma alcuni funzionari dell’intelligence affermano che è possibile che la causa reale non sarà mai nota.”