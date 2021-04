Allarme animali sulla pista del Cara, Melfitani denuncia ai Carabinieri di Foggia

“Da giorni impazza un messaggio “anonimo” da parte di una donna su whatsapp che richiede aiuto per dei cani e gatti che a suo sapere vengono uccisi e mangiati all’interno del Cara (nella registrazione viene precisato “la pista”) di Borgo Mezzanone. Preciso che questa barraccopoli contiene extracomunitari richiedenti asilo politico”.

La nota è della presidente associazione ‘Guerrieri con la coda’ Anna Rita Melfitani.

“Nella registrazione vengono fatte dichiarazioni macabre dove si precisa che all’interno della “pista” vengono uccisi cani e gatti che poi verrebbero mangiati”.

Di fronte a tali dichiarazioni come associazione non potevamo rimanere inermi e abbiamo immediatamente sporto denuncia presso il Comando Provinciale dei carabinieri di Foggia. Ora ci chiediamo: perché chi ha registrato tale messaggio non ha sporto denuncia? Ha realmente delle prove per poter procurare questo allarme? Sappiamo solo che questo messaggio sta portando a galla molti commenti infelici verso persone di altre etnie. In questi giorni non siamo stati a guardarci intorno e abbiamo scoperto altre cose che al momento sono nelle mani degli inquirenti. Vogliamo pregare gli utenti di non prendere sempre per buoni questi messaggi anonimi che spesso possono sfociare in fake”.