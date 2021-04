Emiliano “Con l’aiuto di San Nicola produrremo il vaccino russo”

Bari, 16/04/2021 – (norbaonline) Michele Emiliano, governatore pugliese, è intervenuto nella trasmissione di Telenorba, Il Graffio, in merito alla questione vaccini. “Io credo che San Nicola potrebbe mettere d’accordo americani e russi e consentire l’accelerazione di questi processi industriali per la salvezza dell’umanità”. Emiliano ha inoltre fatto il punto della campagna vaccinale in Puglia, menzionando l’investimento dell’azienda Lachifarma, che dal prossimo anno sarebbe pronta a produrre qualsiasi tipo di vaccino. “La Puglia ha un rapporto di particolare intensità con la Federazione Russa e con il Patriarcato di Mosca”, ha detto il governatore.

“Non è il momento migliore, perché è in atto uno scontro molto forte tra le aziende occidentali, americane, e quelle russe”. Consapevoli di cio’ la Puglia potrebbe favorire un dialogo distensivo tra le due fazioni.

“Ho parlato di queste cose con uguale sincerità sia agli americani che ai russi. In Puglia siamo pronti a produrre qualsiasi tipo di vaccino, ma è evidente che se troviamo un accordo che ci permetta, in questo momento, di tenere insieme il mondo, per il futuro facciamo qualcosa di ancora più importante che il vaccino”. (norbaonline)