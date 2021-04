La giunta si rifà il look, Landella corre più veloce dei partiti di maggioranza

(STATOQUOTIDIANO, ore 18). Foggia, 16 aprile 2021. Se saranno confermati i nuovi assessori come da indiscrezioni – dato che il decreto non c è ancora – si vedrà, in ogni caso la svolta sembra in effetti più tecnica che politica e vede la Lega adeguarsi alle richieste di Fdi e Fi per mantenere unita la coalizione. Ieri il consiglio comunale si è mostrato fra i più produttivi degli ultimi 3 mesi, almeno, avendo approvato oltre la metà degli accapi all’ordine del giorno, anche favorito dai punti di seconda convocazione.

“E’ un segnale politico”, ha sottolineato Landella che intanto disfaceva la tela della giunta in tempi rapidissimi e, contestualmente, si assicurava che anche lì, in consiglio, tutto filasse liscio. Qualche accapo è passato con 16 voti, perché, appunto, era già stato discusso e con la presenza di almeno un consigliere di minoranza.

“Personalità tecniche di fiducia del sindaco”, così sintetizzano nel centrodestra, il nuovo organigramma. Militari, professori, commercialisti, ingegneri, si invera la previsione di Forza Italia che, con Fdi, aveva chiesto nettamente al sindaco un azzeramento, pensando non solo di dare una svolta ma di avere un tipo di governo e gestione più condivisa.

Landella si sarà messo alla ricerca di questi uomini e donne nuovi da cooptare in giunta e, certo, con qualche indicazione di partito- lo ha detto lui stesso ieri in aula che si stavano svolgendo anche tavoli politici- e il suo decennale impegno politico, non gli sarò stato difficile pervenire al risultato. Alcuni dei designati hanno avuto già modo di lavorare per il Comune.

E’ il caso di Daniela Scarpiello, commercialista, già revisore dei conti al Comune di Foggia, per il colonnello Gazzani pare ci sia una personale amicizia fra i due. Antonio Nembrotte, un ingegnere per la delega ai Lavori pubblici e ambiente, è molto stimato negli ambienti, “molto attivo, u gran lavoratore, un acquisto per l’amministrazione”. Riguardo a orientamenti politici è stato più vicino agli ambienti di centrosinistra, come Lelio Pagliara, indicato per la delega ai Servizi sociali, quella più “politica”, in senso lato. Landella ha passato in rassegna ordini professionali ed accademici secondo quanto indicato da Fi che, un po’ profeticamente, proprio a questi ambienti aveva teso la mano.

Qualche dubbio permane sulla conferma di Francesca Lallai al contenzioso, con il colpo di scena della sostituzione di Sergio Cangelli, se sarà confermata, sempre molto vicino al sindaco e anche uno dei più tecnici già presenti in giunta. A fare la giunta con il bilancino, non sarebbero tornati i conti nella maggioranza. Due osservazioni.

Stupisce che un’ assessora come Alessandra Loretti alla sicerezza, che stava prendendo dimistichezza con il settore sostenuta dal consigliere Di Mauro di Fi abbia in 5 mesi perso il ruolo per cui il partito foggiano aveva tanto brigato.

Rosario Narciso, al bilancio era un esterno, Matteo De Martino un eletto con oltre 500 voti, ma il commissario di Fdi è stato netto nella cesura con l’esecutivo Landella.

Al loro posto rimangono, pare, Anna Paola Giuliani e Claudia Lioia. Nel primo caso si tratta di un’eletta, nel secondo caso di un’esterna. Se valesse il principio di chi si è speso nell’agone delle comunali, varrebbe anche per Ruscillo (esclusa) e per Cangelli (escluso) nelle vesti di tecnico come Lioia. Incide anche nella scelta, probabilmente, una questione di rappresentanza femminile in giunta. Il giusto equilibrio è quello di 4 donne su 9 assessori. Altro esito imprevisto riguarda il gruppo ‘Insieme per Foggia’ i cui consiglieri, dopo lo strappo con il sindaco, si sono riaggregati alla maggioranza. Saranno contenti di questa giunta? E’ molto probabile di sì, anche perché sempra prudente non sollevare ulteriori polemiche ora che il consiglio comunale è uscito dalla fase di inerzia (vedi ieri) e il nuovo esecutivo è in attesa di conferma. “Azzerare” confermando qualche delega è un’operazione a metà, se i partiti volessero sottilizzare ne avrebbero ben donde. Ma ieri in consiglio si è vista una maggioranza a difesa del sindaco e decisa nel suo percorso.

Paola Lucino, 16 aprile 2021