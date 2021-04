Manfredonia, 16 aprile 2021. Lo scorso 02.12.2020 è stato assunto al prot. gen. del Comune di Manfredonia l’atto di citazione con cui l’ASE ha citato in giudizio l’Ente comunale sipontino – unitamente all’ing. Simone Lorussi e all’ing. Antonello Antonicelli – dinanzi al Tribunale di Foggia per ottenere il pagamento della somma di € 626.910,00 per

lavori di pulizia effettuati dall’ASE nell’area portuale di competenza dell’Autorità Portuale.

Con nota del 07.01.2021 l’Avvocatura, nel trasmettere l’atto di citazione al Dirigente competente, rappresentava la circostanza che il Comune di Manfredonia ha promosso un giudizio nei confronti dell’autorità Portuale per ottenere il pagamento del servizio di pulizia dell’area portuale. Chiedeva, pertanto, l’interesse alla costituzione in giudizio.

Con nota del 14.04.2021 il Dirigente del 5° Settore, Servizio Ambiente ha rappresentato la necessità di costituzione in giudizio, atteso che il pagamento del servizio è a carico dell’Autorità Portuale.

Da qui, con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato deliberato di resistere nel giudizio specificato in premessa, per le motivazioni innanzi indicate, con affidamento all’Avv. Teresa Totaro dell’incarico di rappresentare e difendere l’Ente dinanzi a detto

organo giurisdizionale.