“Paolo Borsellino parla ai ragazzi”. Pietro Grasso a Monte Sant’Angelo

#TavoloLegalitàMSA: lunedì 19 aprile l’incontro con Pietro Grasso che presenterà il suo libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”

Pietro Grasso incontra gli studenti di Monte Sant’Angelo per presentare il suo libro “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”. L’incontro si terrà lunedì 19 aprile, alle ore 10:30 (in diretta streaming su www.facebook.com/COmuneMonteSantANgelo e www.facebook.com/AvvisoPubblico), ed è il quinto incontro del progetto “Il cambiamento è solo insieme” promosso dal Tavolo permanente sulla Legalità di Monte Sant’Angelo per scrivere, insieme, la Carta per l’impegno alla legalità. Numerose le agenzie educative presenti nel tavolo della legalità (tra associazioni, parrocchie, tutte le scuole della città, enti e organizzazioni, tra cui l’associazione nazionale degli enti locali antimafia Avviso Pubblico).

Pietro Grasso – già Presidente del Senato, già Capo della Direzione Nazionale Antimafia e già giudice del maxiprocesso a Cosa Nostra e stretto collaboratore di Falcone e Borsellino – risponderà anche alle domande dei ragazzi degli istituti scolastici di Monte Sant’Angelo.

All’incontro, interverranno: Pierpaolo d’ARIENZO (Sindaco), Giovanni VERGURA (Presidente del Consiglio comunale) e introdurrà Michela GRANATIERO (Dirigente Istituto superiore “Gian Tommaso Giordani”). Conducono Pasquale GATTA (giornalista, ufficio comunicazione e promozione del Comune) e FELICE SBLENDORIO (giornalista di Bonculture).

“Monte Sant’Angelo comunità organizzata” il claim scelto da Tavolo che fino al 2 giugno promuoverà le attività del progetto “il cambiamento è solo insieme”.

Info: http://www.montesantangelo.it/evidenza.php?long_news=2375&cat=Manifestazioni

Il programma completo: bit.ly/ilcambiamentoèsoloinsieme

