Quando il Principe Filippo di Grecia passeggiava per Corso Manfredi

Manfredonia, 16 aprile 2021. Dopo l’armistizio con gli Alleati dell’8 settembre 1943, firmato a Cassibile (Siracusa), tra l’1 e il 2 ottobre, arrivarono nel porto di Manfredonia, nove navi da sbarco inglesi, con numerosi carri armati pesanti e una decina di mezzi anfibi. Subito dopo l’occupazione della Città, fu ripristinato il Commissariato di pubblica sicurezza, la stazione dei carabinieri e i servizi e uffici comunali.

Il comando inglese, prima di trasferirsi nel palazzo Frattarolo (sito in corso Roma al civico 138, con affaccio su via Campanile), per alcuni giorni, fu ubicato in una palazzina in corso Manfredi al civico 144.

Gli inglesi, dopo aver requisito il palazzo Frattarolo, già sede del Fascio locale, istituirono l’Ufficio del comandante del presidio delle Forze Alleate di occupazione sotto il nome di “Town Major”. Il 30 ottobre, invece, si insediò presso il Municipio, l’ufficio militare preposto al controllo dell’amministrazione civile diretto dal maggiore Richard, mentre il maggiore Greenough, ebbe compiti di Giudice. Per le esigenze dei militari inglesi, furono requisiti, anche: l’albergo “Daniele” (in piazza mercato), il palazzo Cessa (in corso Roma), il Settecentesco palazzo di don Giovanni Bava (in corso Manfredi), il palazzo Capparelli (in via Santa Chiara),il palazzo Borgia in via Arcivescovado, il cine-teatro pesante (per la proiezione di film per gli alleati), il cinema (Arena) Impero, utilizzato per deposito di armi belliche, ed infine, anche terreni agricoli ed altri immobili. Sempre i militari inglesi, insediarono l’ufficio di Comando della R.A.F. (Royal Air Force) l’aviazione Militare britannica presso la scuola media “Mozzillo Iaccarino”. Mentre presso l’edificio scolastico “Costanzo Ciano (poi De Sanctis), fu insediata la sezione staccata dell’Ammiragliato Britannico ”Royal Navy”, comandata da un Commodore, che aveva la giurisdizione su tutto il Molo di Levante, con l’incarico di provvedere alla assistenza e al rifornimento delle armi da guerra delle navi inglesi.

Mi riferiva, anni fa, il compianto musicista Raffaele Occhionero, memoria storica cittadina della seconda guerra mondiale, che aveva lavorato sia con gli inglesi e sia con gli americani in qualità di “Typist” (impiegato dattilografo), che tra gli ufficiali di marina in servizio presso il comando inglese a Manfredonia, per un periodo, c’era anche il principe Filippo di Grecia, il più giovane tenente nella storia della Marina Britannica. Sempre Occhionero, asseriva, che ogni giorno, il principe Filippo, sempre in divisa militare, nel primo pomeriggio, insieme ad altri ufficiali inglesi, partendo dalla sede del Commodore (Scuola Elementare Costanzo Ciano) soleva farsi una passeggiata in corso Manfredi, e andare a prendere con i commilitoni inglesi il caffè al bar Aulisa.

Va ricordato, che all’epoca l’attività del bar Aulisa, era gestita dai fratelli Pasquale e Raffaele “u Marascialle” Aulisa, in un locale di fronte l’attuale rinomata caffetteria-pasticceria. Va altresì rammentato, per la storia , che il principe Filippo di Grecia e di Danimarca (che a soli 21 anni ebbe l’incarico di tenente nella marina britannica) nel luglio 1943 era imbarcato sulla nave da guerra HMS Valiant, che partecipò allo sbarco degli Alleati in Sicilia.

A confermare la notizia della presenza nel porto di Manfredonia di navi inglesi della Marina Britannica, tra le quali, quella con a bordo il principe Filippo, è un documento tratto dal diario di guerra di bordo di John Dolphin, del 17 novembre 1943. Successivamente, nel 1944, il primo tenente Filippo di Grecia, si imbarcò sul cacciatorpediniere HMS Whelp, dove prestò servizio nel Pacifico, nella 27^ flottiglia inglese. Nel 1947, convolò a nozze con la Regina Elisabetta d’Inghilterra. Subito dopo le nozze, il principe Filippo, rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi.

Fu costretto ad abbandonare la fede ortodossa per quella anglicana. il suocero, re Giorgio VI, il giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, lo nominò Duca di Edimburgo. Per la storia locale, nel febbraio 1944 gli Alleati americani, sostituirono gli inglesi al comando in corso Roma e il P.L.C.O: cambiò sigla che divenne: “Foggia Air Base-Manfredonia Sub Area”. La reggenza fu affidata al colonnello Charles Plamondon, di origini francesi ma residente a Chicago. Mentre, gli ufficiali inglesi, il maggiore Mr Richard (Sindaco) e il capitano Grenoght (Giudice) tennero tali incarichi fino al 1945.

**Alcune notizie storiche per il presente articolo sono state attinte da: Raffaele Occhionero, musicista, memoria storica di Manfredonia della seconda guerra mondiale, che lavorò in qualità di impiegato dattilografo, addetto all’Ufficio Requisizione, prima presso il comando Alleato inglese e poi Americano; Pubblicazione “Vent’anni di vita Manfredoniana” di Michele Magno-Claudio Salemi editore; Immagini varie da “Manfredonia-I segni di guerra nelle immagini di mezzo secolo fa” di Tonino Telera –Centro di Documentazione Storica di Manfredonia; “Diario di Bordo di John Dolphin –ottobre ’43- marzo ’45, pubblicato dalla BBC; La foto, invece, dell’ottobre 1943, che ritrae alcuni scugnizzi di Manfredonia, sui binari della stazione campagna, mi fu data da Giuseppe Valente (il primo ragazzino a sinistra in piedi nella foto, con il basco e con la borsa a tracolla), che mi raccontò alcuni episodi interessanti degli Alleati in loco durante la seconda guerra, che spero di pubblicare nel mio libro: “Manfredonia in musica”.