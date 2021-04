Riccardi a SQ: “Accordo tra me e Gatta per candidare Rotice? Fantapolitica. Lo vogliono bruciare? Probabile”

(STATOQUOTIDIANO, ore 18). Manfredonia, 16 aprile 2021. “Gianni è una risorsa importante per la città, ma non credo ambisca a fare il sindaco. Motivo? Per una serie di ragioni. Poi: ora candidato per il centrosinistra, poi per il centrodestra… Accordo tra me e Gatta per candidare Rotice alle Amministrative? E’ fantapolitica”.

E’ quanto ha detto a StatoQuotidiano il già sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, oggi nello staff del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo essere stato nominato, con Decreto n. 31 del 27 gennaio 2021, suo Consigliere per le Tematiche Ambientali.

“Lo vogliono bruciare, come avvenuto in passato con altri nomi, prima della campagna elettorale? Probabile. Adesso bisogna comprendere chi è il regista di questa situazione. Non lo so. Dico solo che Gianni è una risorsa, una persona sulla quale si può investire. Non so cosa ci sia dietro a questa storia dell’accordo tra me e Gatta. E’ fantapolitica, credetemi”.

“Tutti questi movimenti, gruppi per le prossime Amministrative? Normale. E’ una situazione che conferma come a Manfredonia la politica ha smesso di svolgere la sua funzione originaria. I vari movimenti e gruppi si accreditano solo per ragioni opportunistiche. Per essere presenti. Io non vedo nessuna valida proposta politica”.

“Il PD? Non ne parliamo. Manfredonia in Azione? Lasciamo stare”.

“Siamo dinanzi a terze – quarte linee della politica di Manfredonia, che sono sotto dei cd ‘caporali’. Era ovvio che avvenisse questo nell’attuale situazione dove la politica in città non svolge più ruoli, dove gli equilibri si sono scompaginati. Tutti cercano e sperano di ottenere il famigerato posto al sole“.

“Tutti questi giovani in prima linea? E’ una situazione simile per certi versi al 1992. Una vecchia classe politica che investe nella nuova, che però dovrà affermarsi con i fatti. Con il tempo si comprenderà chi sarà un bluff e chi invece si affermerà. Non potranno giocare sempre a nascondino”.

“Il mio candidato a sindaco ideale? Donna, autorevole, competente”, termina Riccardi.

Di seguito il comunicato stampa dello stesso Angelo Riccardi con il quale ha commentato la notizia del presunto accordo con il consigliere regionale Gatta, di Forza Italia, per la candidatura dell’imprenditore Gianni Rotice, già presidente di Confindustria Foggia, per le prossime Amministrative di Manfredonia.

𝗖𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔: 𝗙𝗜𝗘𝗥𝗢 𝗗𝗜 𝗙𝗔𝗥𝗡𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗘, 𝗠𝗔 𝗜𝗟 𝗠𝗢𝗩𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗘̀ 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗡𝗢𝗠𝗢 𝗘 𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗨𝗔 𝗚𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗖’𝗘̀ 𝗨𝗡𝗔 𝗗𝗢𝗡𝗡𝗔 𝗩𝗔𝗟𝗘𝗡𝗧𝗘

“In merito alle notizie diffuse circa il mio presunto accordo a nome di CON Manfredonia con il Consigliere Giandiego Gatta a supporto di un noto imprenditore locale, tengo a precisare che il movimento è assolutamente autonomo e slegato da ogni tipo di condizionamento”.

“Pur essendo orgogliosamente iscritto a CON Manfredonia, non ricopro nessun ruolo al suo interno né ho il potere di determinare le posizioni del gruppo, che è autenticamente democratico e vede alla sua guida una donna capace, competente e piena di qualità qual è Maria Teresa Valente”.

“Tra l’altro, non mi sto occupando delle dinamiche o delle alleanze legate alle prossime amministrative, in quanto fiero di collaborare attualmente come Consigliere del Presidente della Regione Puglia, quindi in tutt’altre faccende affaccendato”.

“Maria Teresa Valente, scelta come presidente del gruppo dalla maggioranza dei suoi componenti, è pienamente legittimata a fare le scelte conseguenti alle decisioni che si assumono in CON Manfredonia e da parte mia mi limito a dare il mio contributo di idee per la nostra città come chiunque altro iscritto, ma forte dell’esperienza di aver amministrato questa comunità fino a poco tempo fa”.