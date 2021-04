(STATOQUOTIDIANO, ore 21). Manfredonia, 16 aprile 2021. Tensione nel pomeriggio all’interno del CUP (Centro Unico Prenotazioni) del Poliambulatorio dell’ospedale di Manfredonia.

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, un uomo avrebbe richiesto con insistenza una prestazione medica a un addetto al servizio all’interno dei locali. In seguito, per cause non chiarite, l’uomo avrebbe rotto un vetro e minacciato lo stesso addetto.

In attesa di una conferma delle motivazioni alla base dei fatti, si registra l’arrivo sul posto dei Carabinieri di Manfredonia con arresto dell’uomo accusato di violenza, minaccia e danneggiamento aggravato. Seguono aggiornamenti.

A cura di Giuseppe de Filippo, Manfredonia 16 aprile 2021