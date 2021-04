Università di Foggia leader in Europa nella Chirurgia Plastica

Foggia, 16/04/2021 – (gazzettamezzogiorno) Il prof. Aurelio Portincasa, direttore della scuola di specializzazione di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università degli Studi di Foggia, è il nuovo presidente dell’Ebopras (European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) di Bruxelles, incarico internazionale che il cattedradico pugliese ricoprirà per il periodo 2021-2022.

Il board europeo di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica è considerato una sorta di Parlamento europeo dei medici specialisti, per il livello di rappresentatività delle varie scuole di specializzazione europee e delle società nazionali che in esso vi confluiscono. È peraltro la prima volta che un ruolo così prestigioso viene ricoperto da un italiano.

In questi anni la Cattedra di Chirurgia plastica del policlinico di Foggia ha acquisito nuove competenze. Quali? «Siamo indicati ormai come punto di riferimento su variegate discipline, ne cito alcune: chirurgia ricostruttiva della mammella, nell’ambito della Breast Unit; la chirurgia ricostruttiva ed oncologica della mano; la chirurgia ricostruttiva dopo demolizione per tumori maligni; la chirurgia post bariatrica. (gazzettamezzogiorno)