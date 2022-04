ASE, Caratù: “Esternazioni alla stampa del dottor Rossi sono molto gravi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/04/2022 – “Trovo le esternazioni alla stampa dell’A.U. ASE dottor Rossi con il conseguente dibattito che ne generato, molto gravi.

Perché il bilancio non è ancora stato portato all’approvazione dell’assemblea dei soci (che avverrà nel mese di maggio) quindi le sue esternazioni ed auto santificazioni sono irrituali, irrispettose e molto forzate nei confronti della proprietà, rappresentata dai Sindaci di Manfredonia e Vieste. Non so l’orientamento del Sindaco di Manfredonia, nell’approvazione del bilancio.

È una sua prerogativa e responsabilità. Tuttavia consiglierei al nostro sindaco di focalizzare l’attenzione sulle consulenze che il dottor Rossi ha conferito (ovviamente sue vecchie conoscenze) e sulla sua indennità troppo esosa per un incarico non a tempo pieno. È se le sue affermazioni di stampa hanno avuto un seguito. Questo sempre è solo per amore della verità”.

Lo riporta Giovanni Caratù.