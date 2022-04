Capitanata, è allarme: “Tasso di disoccupazione sopra la media nazionale”

Statoquotidiano.it, Capitanata 16 aprile 2022. Non è una bella notizia , e non ci sarà da stupirsi, purtroppo.

Tasso di disoccupazione al di sopra della media nazionale in Capitanata. Sia nei comuni più estesi, tra cui il capoluogo Foggia, e Manfredonia, Cerignola, Sansevero, Lucera, come in comuni minori, vedi i Cinque Reali Siti. Anche se qui, a fare eccezione, Stornarella, che si mantiene dignitosamente al di sotto della situazione registrata sull’intero territorio italiano.

Il dato risale al 2019, a prima cioè del lockdown e della crisi economica che la pandemia ha ingenerato facendo schizzare dappertutto più su i livelli di disoccupazione. Ma, forse, proprio per questo può essere un dato preoccupante.

Sicuramente, è un dato ufficiale: ed è l’Istat ad aver fornito il resoconto generale, sulla base dei dati derivanti dal censimento permanente della popolazione del 2019 pubblicati dalla testata “Il Sole 24 ore” il 15 aprile scorso.

Stando a tali informazioni, il tasso di disoccupazione a carattere nazionale sarebbe pari al 13,12%. A confronto, i più grandi centri presenti in Capitanata hanno fatto registrare una condizione generale di maggiore difficoltà.

La situazione più allarmante, quella di Sansevero, il cui dato si è attestato al 20.44%; segue Manfredonia, con un tasso pari al 23.59%; e poi Cerignola al 18.86%; Lucera al 17.69%; Foggia al 16.24%.

Tasso di disoccupazione al di sopra della media nazionale anche nei Cinque Reali Siti: con Orta Nova al 16.66 %, Carapelle al 17.16% ; Ordona al 14.45%; Stornara al 15.63%.

Con un 12.13%, al di sotto del dato nazionale, sembra versare in condizioni generalmente migliori il comune di Stornarella.

A cura di Daniela Iannuzzi, 16 aprile 2022