E885 Manfredonia Ri-Nasce: “Il giornalismo serio è fatto di verità”

MANFREDONIA (FOGGIA),16/04/2022 – “Abbiamo letto nella giornata di ieri di un articolo in cui veniva dichiarato, citiamo testualmente, “ …una comunicazione inviata al primo cittadino, che l’XXXX ha potuto vedere”. Questa comunicazione riguardava anche una fantomatica “perdita di pazienza” da parte del nostro movimento politico a riguardo dell’operato di questa amministrazione, niente di più falso!

Inoltre, il fantomatico giornalista della già sunnominata testata XXXX , si è divertito a scialare su nomi di politici, candidati sindaci ecc, che rientrano nella nostra compagine politica, falso!, infatti già smentito dagli stessi sui social. Non essendoci alcun documento, di conseguenza tutte le giravolte mentali create, sono solo fantasie!

Noi di E885 Manfredonia Ri-Nasce ribadiamo il nostro supporto al Sindaco Gianni Rotice, già espresso verbalmente nell’incontro avvenuto la settimana scorsa, unica notizia vera riportata nel pezzo.

L’incontro è stato chiesto per ribadire la nostra vicinanza all’azione politica di governo attuata e sono stati affrontati temi di natura strettamente politica riguardanti le misure che il governo attuale deve intraprendere per cercare di cancellare gli enormi danni creati dallo scioglimento per mafia e le criticità economiche di un disastroso bilancio ereditato e che purtroppo limita l’azione dell’attuale governo.

Un Comune disastrato, lasciato dalla stessa compagine politica che utilizza queste fake news cercando appigli inesistenti per tentare di contrastare, inutilmente, il buon governo dimostrato in questi pochi mesi di lavoro dalla neo amministrazione di centro destra, dimenticando quello che loro stessi hanno trovato quando si sono insediati, ad esempio uffici assessorili utilizzati come magazzino.

Alla testata giornalistica, al giornalista nello specifico, chiediamo di contattarci direttamente la prossima volta, noi non ci siamo mai tirati indietro davanti alla corretta informazione, questo per evitare i brutti scherzi che la ricerca stentata di notizie può provocare.

Il nostro gruppo continuerà a sostenere il Sindaco Gianni Rotice con la stessa lealtà in cui si è affiancata nel condividere il suo programma, ribadendo che qualsiasi “mal di pancia”, come riferisce il pezzo, sarà sempre comunicato e condiviso tra gente seria e rispettosa di persona e mai utilizzando i media.

Approfittiamo con la presente, di rivolgere i più sentiti auguri di una Pasqua di Pace e Serenità alla cittadinanza, al sindaco e all’amministrazione tutta”.

E885 Manfredonia Ri-Nasce – Il Direttivo.