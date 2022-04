Foggia, ecco “La Carriola”, gruppo di appassionati di bici d’epoca

Statoquotidiano.it, Foggia, 16 aprile 2022 – È nato da qualche tempo a Foggia, un pò per gioco, un pò per passione, il gruppo ciclostorico “La Carriola“, un modo originale per condividere un interesse in compagnia. Non solo l’amore per i modelli storici delle due ruote, ma anche eventi in costume dedicati a periodi del passato. Un vero e proprio “viaggio nel tempo” in bicicletta.

A parlarne a Statoquotidiano.it è proprio il referente del gruppo, Nicola Bucci, prima di tutto collezionista di biciclette d’epoca legate al mondo dei mestieri, spesso dimenticati. Ma Nicola è anche il maggiore promotore delle iniziative di questa squadra di appassionati:

“Sono un grande appassionato di bici d’epoca e collezionista di biciclette legate al mondo dei mestieri. Siamo una trentina di persone che condividono la stessa passione per questi modelli storici. Organizziamo anche eventi in costume e siamo aperti ai nuovi ingressi, è un bel modo per far crescere la nostra bella città”.

“Quei mezzi raccontano un passato ormai oggi dimenticato, dove ogni uomo attrezzava la propria bici in base al lavoro da svolgere, diciamo che era una vera e propria macchina che serviva per portare a casa un pezzo di pane. Era un bisogno, una necessità più che altro. Erano tempi molto diversi”, aggiunge Nicola.

“Il nostro primo raduno si è tenuto a Foggia il 2 Giugno 2019 e vi è stata una partecipazione di ben 41 appassionati, sono rimasto sorpreso da una risposta così positiva”.

“Il mio obiettivo è anche quello di ricordare ‘l’Apulia Cicli di Francesco Martucci’, la storia della mia città, del mio rione, Rione Martucci. Dopo anni di ricerca ho deciso di creare un piccolo espositore che racchiude la mia passione per la bicicletta, dove saranno esposte foto, oggetti della famosa fabbrica di biciclette foggiana. Due di questi articoli mi sono stati donati dall’unico erede della famiglia Martucci, il Dottor Giuseppe Martucci, al quale va un ringraziamento speciale. La cosa più sorprendente è stato il ritrovamento di un telaio di bicicletta che veniva dato in dotazione al reparto Bersaglieri Ciclisti. Il resto verrà esposto in alcune iniziative che organizzerò per la mia città”.

“Un ringraziamento speciale va a mia moglie Laura Sabatino, per la sua grande pazienza. Lei è un’insegnante di scuola elementare e mi accompagna sempre durante le manifestazioni”, conclude il referente del gruppo ciclostorico “La Carriola”.

A cura di Gianluigi Cutillo, 16 aprile 2022

Fotogallery: