Il Foggia pareggia 2-2 con la V. Francavilla. Con l’Avellino in palio i play off

StatoQuotidiano.it Foggia 16 Aprile 2022.

Nella 37° giornata di serie C, gir. C, penultimo turno della regular season, il Foggia impatta 2a2 al “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana nel derby del riscatto, che finisce per accontentare poco o nulla le due contendenti.

Momento difficile per entrambe le compagini alla vigilia del match. La Virtus Francavilla con soli tre pari negli ultimi 7 incontri, il Foggia dopo il tennistico 2-6 del Monday night, con gli incresciosi episodi capitati allo Zaccheria e i punti decurtati in classifica dopo l’esclusione del Catania dal campionato.

Mister Taurino si presenta con il classico 3-4-3, affidandosi a Nobile in porta, con Idda, Miceli e Caporale nel trio di difesa. Centrocampo con Toscano e Franco interni e sugli out Carella e Ingrosso. In prima linea Perez, Patierno, Maiorino. Consueto 4-3-3 per i satanelli che vede Dalmasso tra i pali, protetto dal duo Girasole- Petermann (arretrato) con esterni Garattoni e Rizzo. In mediana Gallo, con Di Paolantonio e Rocca, Tridente affidato a Merola, Curcio e Di Grazia, a sorpresa preferito a Turchetta. Ancora out Ferrante.

Primi dieci minuti di gara poco emozionanti con le due squadre che si studiano. In cronaca da segnalare solo un timido tentativo velleitario di Curcio al 3’ che conclude debolmente dalla lunetta e la risposta di Perez, al 10’, con un colpo di testa che finisce molto largo a sinistra di Dalmasso. Patierno al 14’ con il destro impegna il portiere foggiano alla deviazione in corner ma i rossoneri piano piano prendono campo e iniziano a sfondare soprattutto sull’out di sinistra. Di Paolantonio al 17’ dal limite si avventa su un pallone vagante ma conclude alto. Sono le prove del gol. Un minuto dopo, Rizzo si invola a sinistra, fa fuori Carella e mette un prezioso suggerimento dentro per Merola, che è lestissimo ad anticipare il diretto marcatore e ad insaccare alle spalle di Nobile, con una zampata vincente. La banda di Zeman controlla bene il campo e rischia poco con Petermann a disimpegnarsi discretamente nel ruolo di centrale e Dalmasso attento su alcuni cross tagliati di Maiorino.

I padroni di casa sono imprecisi nelle soluzioni offensive ma ci mettono cuore ed impegno ed al 41’ prima Patierno con un destro al volo, costringe ad un intervento prodigioso l’estremo foggiano. Al 43’ sugli sviluppi di calcio d’angolo, Perez svetta in area e Rizzo è miracoloso nell’intervento salva risultato a portiere battuto. Proprio sul finire di tempo, al 45’, Perez finalizza un perfetto assist di Maiorino e infila Dalmasso sottomisura, per l’1-1 meritato degli uomini di Taurino, con cui si conclude la prima frazione.

La ripresa si apre con Gallo che chiama alla risposta il portiere locale con una bella conclusione. Merola, poco più tardi, prova a servire Curcio ma non è preciso e sciupa una buona occasione potenziale. I rossoneri sono vivi e vanno nuovamente vicini al gol con una zuccata di Curcio ma Nobile è attento. Episodio chiave al 66′. Petermann trattiene Patierno in area, per l’arbitro vi sono gli estremi della massima punizione. Dal dischetto Maiorino non sbaglia e porta avanti i suoi. Il Foggia accusa il colpo e ci mette un pò per riordinare le idee ma il finale è di marca rossonera. All’87’Gallo premia l’inserimento di Garofalo nel cuore dell’area, il centrocampista batte di testa a rete sorprendendo Nobile e la difesa schierata della Virtus Francavilla. Il Foggia finisce avanti ma il forcing non sortisce gli effetti e il triplice fischio del direttore di gara rimanda i discorsi definitivi sulla griglia play off. I rossoneri salgono a quota 49 e in attesa di eventuali restituzioni di punti dalla giustizia sportiva, domenica 24 aprile, nell’ultimo turno di campionato, Zaccheria se la vedranno con il temibile Avellino.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 16 Aprile 2022.