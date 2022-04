M5S Manfredonia su Troiano: “Forse uno non vale uno ma nemmeno zero”

MANFREDONIA (FOGGIA), 16/04/2022 – “La politica si fa partendo dai territori, ascoltando i cittadini, per i cittadini, nell’interesse della collettività. L’inizio del mandato della Troiano, dovuto ad una serie di irripetibili e fortunatissime circostanze, è stato diametralmente opposto.

Lo stesso vale per il suo lento e poco concreto cammino, nel solcodelle piccole ed elitarie nicchie elettorali, il più delle volte legate esclusivamente a necessità non popolari, distanti da tutti. Forse non avrà compreso bene la Costituzione che recita, tra i doveri del parlamentare, quelli di rappresentanza dell’interesse collettivo, su tutto il territorio nazionale. Lei ha frainteso questo concetto del territorio, dimenticando addirittura il suo, quello dove è stata eletta, il gruppo che ha permesso all’onorevole di essere lì a rappresentare i cittadini.

Dall’inizio del suo mandatoàla Troiano non ha fatto altro che escludere, piuttosto che includere, persone, idee e progetti. Un modo strano di fare politica, chiusoin se stesso, in un universo parallelo, connotato dal mancato pragmatismo e risultati zero. Un territorio abbandonato ed un gruppo lasciato anni fa e contrastato dall’inizio della competizione elettorale, periodo in cui, per definizione, ognunodà il massimo del suo contributo. Questa è la fine di un incubo durato troppo tempo, arco temporale in cui abbiamo lavorato con altri esponenti con il fine di dare seguitoa quell’azione politica vicina alle necessità quotidiane di tutti noi, dai lavoratori ai piccoli imprenditori.

Oltre il territorio, oltre la Costituzione, l’onorevole ha dimenticato le restituzioni, i soldi del mandato che abbiamo sempre destinato alle PMI ed alle emergenze sociali, ai piccoli imprenditori che lei per sbaglio pensa di rappresentare. Oggi si conclude questa tristeepoca dei grandistatisti impreparati, con formazione politicainesistente, con percorsi di studio talvolta assenti, improvvisati, arrivisti ed arrampicatori sociali, che giocanocon la politica credendosi grandi e capaci, dimenticando il pudore, il rispetto e la serietà, elementi che permettono ad un individuo ed alla società di andare avanti. Canzonieri e produttori di musiche non più gradevolialle orecchie degli elettori”.

MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDONIA.