Strade di Foggia come gimkana di guerra, e anche le piazze stanno male

Statoquotidiano.it, 16 aprile 2022. Strade dissestate, percorsi con buche e avvallamenti, piste ciclabili che scorrono ai lati a restringere la carreggiata tante da non poter scansare il fosso, nel caso lo si intercetti prima. Le famose tre corsie come una gimkana di guerra. Fin qui le vie coperte, ma il più delle volte “scoperte” di asfalto a Foggia. Ma la segnalazione di “Attivisti foggiani” che riportiamo riguarda Piazza Cesare Battisti e inizio di via Oberdan.

“Siamo di fronte ad uno dei monumenti cittadini come il Teatro Giordano. Una piazza dove spesso, incuranti dei più basilari segnali del Codice della strada e del comune senso civico, si lasciano auto, mezzi pesanti e persino tir. Le fotografie impietose ritraggono gran parte della pavimentazione dissestata, in alcuni punti addirittura le mattonelle e i ciottoli sono completamente saltati e i cui resti giacciono all’ angolo della facoltà di Teologia. Molte lastre della pavimentazione in pietra lavica si muovono e sono prossime a rompersi e danneggiarsi ulteriormente”.

La mancanza di senso civico è certamente una delle cause, ma anche l’usura fa la sua parte. Fra l’altro una denuncia simile è stata inoltrata con pec al Comune -riportata sui social- da altri cittadini per quanto riguarda la zona della Cattedrale, segnata dal percorso della processione proprio ieri.

“Quindi sollecitiamo gli uffici comunali, specificatamente quelli dei lavori pubblici e dell’area tecnica affinché intervengano prontamente per i lavori di manutenzione straordinaria e nello stesso tempo chiediamo un maggior intervento da parte del corpo dei Vigili Urbani per sanzionare e comminare multe per i trasgressori”, dicono gli Attivisti foggiani.

Chiedono anche l’ulteriore valutazione del divieto di transito per determinati mezzi che possono compromettere lo stato della pavimentazione e l’istituzione della ztl più stringente senza più il passaggio di veicoli, come avviene oggi fino alle ore 18 transitando per via Saverio Altamura.

Nello stesso tempo, secondo gli Attivisti, è necessario ridiscutere urgentemente anche il piano del traffico “visto le innumerevoli criticità riscontrate nel centro della città con la enorme mole di veicoli che transitano per le vie centrali con gran nocumento sulle direttrici di via Diomede e Piazza Giordano, che presentano una situazione indecorosa della loro pavimentazione stradale”.

Il prossimo sindaco di Foggia sarà in grado di rifare le strade? No, perché questa è una parte sostanziale del programma da applicare. Le “linee guida” da presentare a mandato iniziato? Sì certo, con le solite polemiche sui tempi che slittano mentre, nei fatti, ancora non si riesce a camminare per vie dissestate.