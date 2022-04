Ucraina, Medtraining cerca case a Manfredonia per accogliere profughi

Per segnalare alloggi liberi è possibile inviare una mail a sportello108@reteoltre.it con oggetto “Manfredonia Alloggio libero – emergenza Ucraina”, contattare Casa dei Diritti di Siponto al numero 0884.541688, o i Servizi Sociali del Comune di Manfredonia. I proprietari di casa che si dichiarano disponibili saranno immediatamente contattati dagli operatori per definire il successivo sopralluogo, l’accoglienza e il riconoscimento di un affitto, sostenuto dal programma nazionale di accoglienza per l’Emergenza Ucraina.