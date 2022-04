Videosorveglianza, Giampietro: “In balia della scarsa presenza dello Stato”

Statoquotidiano.it, 16 aprile 2022. “Ieri, la città di Foggia è stata esclusa dai finanziamenti del Viminale per la videosorveglianza: cosa deve accadere ancora per far capire che i cittadini foggiani vogliono una città più sicura? Fratelli d’Italia che

da sempre si batte per la sicurezza della nostra città, reputa assurda questa scelta. La videosorveglianza è essenziale come primo deterrente, ed i cittadini foggiani vogliono la presenza delloStato”.

Lo dichiara Mario Giampietro, commissario cittadino di Foggia per Fdi. “Eppure ieri, la Ministra degli Interni Luciana Lamorgese, in una conferenza stampa a Campobasso, in occasione della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza si è focalizzata sul fatto che il Molise dev’essere difeso dalle criminalità limitrofi tra cui quella foggiana. A quest’affermazione rispondiamo con una domanda: Non sarebbe meglio forse partire con la difesa di Foggia dalla sua criminalità? Foggia, dev’essere per prima difesa da una criminalità dilagante. Ma forse il ministro è abituato a gite fuori porta e conferenze stampa spot, senza portare nulla di concreto. La Ministra, nel mese di Gennaio (non secoli fa), a Foggia in Prefettura, fece visita ad un territorio che in quel periodo è stato teatro di numerosi atti criminali, e che aveva chiesto con tutte le forze di una realtà stanca e sofferente di dare e far vedere dei segnali forti. I fatti sono stati ad oggi, tutt’altro che

dalla parte del titolare del Viminale”.

Circa l’esclusione del nostro capoluogo dai finanziamenti per la videosorveglianza: “È l’ennesima scelta sbagliata, lasciandoci ancora una volta in balia della poca presenza dello Stato. Foggia ha bisogno di più Stato, più sicurezza, più deterrenza. Invece di andare in giro dichiarando l’esigenza di difendere territori limitrofi dalla ‘criminalità foggiana’, sarebbe meglio forse iniziare a difendere Foggia da una deriva criminale e pericolosa”.