La storia di Valeria, nuovo talento foggiano del design italiano

StatoQuotidiano.it, Foggia, 16 aprile 2023 – Valeria Giuva, giovane promessa foggiana del design italiano, sarà presente al ‘Salone del Mobile di Milano’ dell’Euroluce con la linea completa di lampade disegnate e progettate da lei e realizzate dall’azienda fiorentina ‘Il Bronzetto’.

La giovane artista foggiana si è fatta notare precendentemente a Perugia per un intervento di riqualificazione urbana, associato alla realizzazione di un’installazione artistica luminosa, ricevendo enormi apprezzamenti in sede di laurea.

Diversi giovani di Capitanata sono pieni di idee e di talento e vanno sostenuti e incentivati.

Si riportano di seguito le dichiarazioni di Valeria Giuva per StatoQuotidiano.it:

SQ: Quando e come è nato questo progetto?

VG: Allora, il progetto è nato durante il primo semestre del mio percorso di studi presso l’Università degli studi di Firenze del corso di laurea magistrale in design.

Durante il corso di Advanced Furniture Design, si è presentata l’occasione di collaborare con diverse aziende del settore nel territorio Fiorentino,dove ogni studente poteva a piacimento scegliere con quale collaborare.

Io ho scelto di realizzare un prodotto insieme all’azienda “Il bronzetto” di Firenze, specializzata in produzione di arredo e illuminazione in bronzo e ottone a livello artigianale.

SQ: Come è nata la partecipazione al Salone del Mobile di Milano?

VG: Durante il periodo di progettazione, è emerso che l’azienda ha deciso di partecipare al Salone del Mobile di Milano di quest’anno e allora, insieme ad altri studenti, sono stati presentati dei progetti personali che poi l’azienda ha selezionato per essere poi realizzati ed esposti a Milano, ed in seguito messi in vendita.

SQ: In cosa consiste il progetto nello specifico?

VG: Nello specifico il mio progetto prevede la creazione di una linea di lampade dal nome Perpetua, ispirata all’elemento naturale dell’acqua semplificato attraverso il simbolo della goccia che verrà realizzata in vetro soffiato e in bronzo.

SQ: Quali sono i segni distintivi di questo tipo di lavoro?

VG: La parte del bronzo è impreziosita dalla decorazione tondeggiante che richiama i cerchi concentrici formati dalla goccia d’acqua durante la sua sua caduta o quella di un oggetto nell’acqua. La singola goccia è stata poi declinata in quattro versioni, ognuna denominata con il nome di una ninfa dell’acqua e declinate in lampade da parete, da soffitto e da terra.

SQ: Progetti futuri?

VG: Per i Progetti futuri mi auguro di terminare serenamente il mio percorso di laurea magistrale presso l’Università degli studi di Firenze ed in seguito, intraprendere un percorso lavorativo affine ai miei interessi che sono il Product e l Interior Design, pur sempre mantenendo un forte legame con il mondo dell’arte.

In seguito, mi interesserebbe andare a completare la mia formazione professionale svolgendo dei master e magari stabilire collaborazioni come progettista per diverse aziende.

A cura di Gianluigi Cutillo, 16 aprile 2023

Fotogallery: