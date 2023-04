Macchia. La forza dei fratelli Quercini: “La chiesetta della Pace continuerà a restare aperta”

www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 16 aprile 2023. “La famiglia Quercini gestisce gratuitamente la Chiesetta della Pace a Macchia, in contrada Pace, da oltre 50 anni. Prima c’è stato mio nonno, e mia nonna era molto devota alla madonna della pace. Poi c’è stato nostro padre. Dopo la sua morte, abbiamo deciso di gestire noi la chiesetta in segno di devozione per la Madonna e per rispettare l’opera dei nostri nonni e di nostro padre”.

Così a StatoQuotidiano.it i fratelli Quercini nel giorno di un controllo da parte della Polizia locale di Monte Sant’Angelo relativa a una presunta “ordinanza che dice che la Chiesa deve essere chiusa al pubblico, ma aperta solo ai familiari. È possibile una cosa del genere”, chiedono i fratelli Quercini.

“Cerchiamo in tutti i modi di portare avanti qualcosa che per noi è bello, ce la mettiamo tutta per far continuare una tradizione in cui crediamo. Evidentemente a qualcuno non piace ciò che stiamo facendo da 50 anni! La Chiesa della Pace resta Aperta!”. “L’importante è che arrivi il messaggio che fin quando ci saremo noi a gestire la Chiesetta, continueremo ad aprirla, anche se ci sono tante cose che ci remano contro”