www.statoquotidiano.it, Manfredonia, 16 aprile 2023. “Una stagione straordinaria per il Manfredonia Calcio 1932 conclusasi con l’ennesima vittoria per 3 a 0 a Canosa. Grazie Presidente Giuseppe Di Benedetto, grazie Mister De Candia, grazie squadra e staff tecnico per le emozioni che ci avete fatto provare sinora.

Il ruolino di marcia da record, con gli 8 punti di disfatto al Bisceglie secondo in classifica, non è bastato per accedere direttamente alla finalissima per la promozione in serie D, che ora dista solo 2 match. Grazie ai tifosi che hanno sostenuto con calore ed affetto la squadra ad ogni partita.

L’arcobaleno sul “Miramare” (di ieri pomeriggio) è di buon auspicio”.

Lo scrive sui social il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice.