www.statoquotidiano.it, Foggia, 16 aprile 2023. Stop per il Foggia al “Ceravolo”, che nella penultima giornata del campionato di serie C, girone C, perde 2-1 con il Catanzaro e frena le ambizioni nella rincorsa ad un posto di prestigio nella griglia play off, scivolando in sesta posizione, viste le concomitanti vittorie di Pescara, Cerignola e Picerno.

Giallorossi e rossoneri arrivano al match dopo due vittorie consecutive, con i calabresi che hanno già festeggiato la promozione nel prossimo campionato cadetto e dauni che sono ad un tiro di schioppo dal Pescara, terzo in classifica. Negli schieramenti iniziali, mister Vivarini manda dentro gli ex Iemmello e Curcio, tandem offensivo. Panca per l’altro ex Martinelli. Delio Rossi, orfano di Garattoni squalicato, sceglie Bjarkason e conferma gli altri effettivi dei precedenti incontri.

Neppure il tempo di scaldare i polpacci che il Catanzaro va in vantaggio. Al 1′ errore in retropassaggio di Rizzo, Iemmello capisce tutto anticipa Kontek e con il destro batte Thiam.

Il Foggia prova a reagisce subito, al 3′. Reazione con un tiro di Ogunseye, ribattuto. All’ 8′ Sounas prova un diagonale dal limite di Sounas, palla debole e fuori misura.Rilancio errato di Thiam, al 12′, Petermann perde il contrasto con Sounas, suggerimento per Curcio, tiro a giro che va alto.

La capolista si mostra superiore e raddoppia al 16′. Pontisso batte un corner, sponda aerea, sfera che arriva a Iemmello che in due tempi, di tacco batte Thiam.

Il Foggia si fa vedere al 18’con Iacoponi, parata di Sala. Tentardini, al 23′, non sorprende il portiere foggiano. I rossoneri escono da guscio e riaprono la contesa. Al 28′ Bjarkason con un pregevole tiro a giro segna e porta il parziale sul 2-1. Ogunseye, in contropiede, suggerisce per Iacoponi che cincischia e permette alla difesa calabrese di rimontare. Le “aquile” si rendono pericolose nuovamente con Fazio al 37′, colpo di testa respinto da Thiam. Al 43′ Frigerio commette fallo, in area, su Pontisso. Il direttore di gara accorda il calcio di rigore. Curcio va dal dischetto ma si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore ospite, che intuisce e salva il risultato. Al riposo si va con le squadre ferme sul punteggio di 2-1 per il Catanzaro.

Foggia decisamente con un atteggiamento diverso nella ripresa. I rossoneri paiono nella seconda frazione credere al pari e riescono sovente a mantenere l’iniziativa e il pallino d gioco. Tra le fila giallorosse Cianci rileva l’acciaccato Iemmello. Costa, al 50′, crossa e trova la deviazione difensiva che per poco non beffa Sala.

Lo stesso esterno, un giro di lancette più tardi, innesca Iacoponi, conclusione ciabattata. Curcio conclude in modo velenoso, al 53′ ma Thiam respinge prontamente. Costa è l’uomo più pericoloso e al 58′ scaglia un esterno con palla di poco alta.

Opportunità per Ogunseye al 63′,tiro a botta sicura, murato da Katseris. Frigerio subisce due presunti falli in area, ma non trova il penalty. Il neo entrato Peralta al 73′ va vicino al gol, provvidenziale nell’occasione il salvataggio di Fazio. Il match va avanti e sembra spegnersi pian piano. Costa rimedia il giallo che gli comporterà la squalifica nell’ultima casalinga con la Turris. Incornata di Gatti, al minuto 88, ancora il portiere dauno a metterci una pezza.

Il Catanzaro termina in avanti con due opportunità per Cianci. Nei minuti di recupero, Thiam sale e diventa centravanti per sfruttare la sua altezza ma il Catanzaro tiene botta e salva punteggio ed ennesima vittoria.

Tabellini

Catanzaro: Sala, Tentardini, Iemmello(46’Cianci), Fazio, Scognamiglio, Ghion, Pontisso(74′ Welbeck), Curcio(60′ Biasci), Sounas(61’Sounas), Gatti, Katseris:(66′ Rolando). All. Vivarini

Foggia: Thiam, Rizzo, Kontek, Schenetti, Ogunseye, Leo( 83′ Rutjens), Petermann(71’Odjer), Frigerio, Bjarkason, Costa, Iacoponi(56’Peralta). All. Rossi

Reti: 1′ Iemmello, 16′ Iemmello, 28′ Bjarkason

Ammoniti: Pontisso, Costa

Arbitro:sig. L. Angelucci (Foligno)

Assistenti: sigg. M.Ferrari (Rovereto)/ P. Pascali (Bologna)