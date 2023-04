Uomo accoltellato prima dell’alba a Barletta, non è grave

(ANSA) – BARLETTA, 16 APR – Un uomo è stato ferito da un’arma da taglio a una gamba intorno alle quattro del mattino, in via de Nittis a Barletta in circostanze non ancora chiarite.

La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, è stata soccorsa e accompagnata nell’ospedale Dimiccoli dove i medici le hanno medicato lesioni giudicate guaribili in venti giorni.

Le sue condizioni non sono gravi. Indagano sull’accaduto i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni. Non è chiaro se l’accoltellamento sia avvenuto dopo un litigio oppure per altri motivi. (ANSA).