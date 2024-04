A Foggia, oggi è stata inaugurata un’opera d’arte unica nel suo genere: un eco-murales realizzato dall’artista venezuelano Oscar Olivares, composto da oltre 100.000 tappi di plastica di varie dimensioni. Presente all’inaugurazione, Olivares ha espresso la sua gioia nel vedere completata la sua opera, che adorna una parete esterna della palestra della scuola media Zingarelli.

Il murales ritrae una scena creata dal talentuoso artista foggiano Vito Moreno: un nonno con la sua nipotina, con la fontana del Sele di piazza Cavour sullo sfondo. La fontana, che ha celebrato il suo centenario il 21 marzo scorso, è un’icona della città.

Olivares ha raccontato che la realizzazione del murales ha richiesto una settimana di lavoro effettivo, ma un anno di preparazione per selezionare e raccogliere i tappi da utilizzare. Quest’opera è stata un vero lavoro di squadra, coinvolgendo la cittadinanza che ha partecipato con entusiasmo, salendo sull’impalcatura per inserire i tappi.

L’artista è noto per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e la capacità di trasformare i rifiuti in opere d’arte significative. Olivares ha sottolineato il suo desiderio di dimostrare che anche ciò che viene considerato rifiuto può essere trasformato in qualcosa di bello e significativo.

Olivares, che si è innamorato delle bellezze italiane e del territorio della provincia di Foggia, ha parlato dei suoi futuri progetti artistici. Non esclude la possibilità di realizzare un’altra opera sostenibile a San Giovanni Rotondo, magari raffigurando il volto di San Pio. “Per me è un onore realizzare le mie opere qui in Italia, a Foggia e in altri comuni. Ci stiamo lavorando. Ci vuole tempo. Si pensa al prossimo anno”, ha dichiarato.