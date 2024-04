Foggia. Un’ondata di caldo insopportabile ha colpito le classi dell’Istituto Tecnico “AltamuraDaVinci” di Foggia, situato in via Rotundi n^ 4.

“Studenti e personale scolastico si trovano a dover affrontare temperature elevate all’interno delle aule, aggravate dal protrarsi dell’accensione dei termosifoni, anche dopo quasi 10 giorni dall’inizio delle condizioni climatiche particolarmente calde”, riporta una fonte.

“La situazione, oltre a rappresentare uno spreco di denaro pubblico, costituisce un notevole disagio per coloro che trascorrono cinque/sei ore giornaliere all’interno delle aule. Nonostante le richieste avanzate alle autorità competenti”, sembra che nessun intervento sia stato effettuato finora.

Un ulteriore ostacolo si è presentato oggi, con l’impossibilità di aprire le finestre a causa della presenza di un alveare nel cortile interno della scuola. Questo fattore aggiuntivo complica ulteriormente la già difficile situazione, rendendo ancor più urgente la risoluzione del problema.

Si auspica che le autorità provinciali intervengano prontamente per risolvere la situazione, inviando un tecnico per regolare l’impianto di riscaldamento e adottando misure appropriate per affrontare la questione dell’alveare nel cortile interno.