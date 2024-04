Foggia. In un’intervista a Foggia, Michele Emiliano, Governatore della Puglia, ha risposto a domande de L’Immediato riguardanti le recenti inchieste giudiziarie, affermando che la giunta regionale non è coinvolta negli eventi in corso. Ha specificato che ciò vale anche per la giunta di Bari.

Emiliano ha commentato sulle inchieste in corso, dichiarando che si tratta di fatti risalenti al periodo tra il 2019 e il 2021, i quali stanno ricevendo una notevole attenzione mediatica. Ha evidenziato il problema della carenza di magistrati in Puglia, sottolineando che alcune misure cautelari sono state eseguite molto tempo dopo essere state richieste. Nonostante ciò, ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla magistratura.

Sulla questione dell’uscita dei membri del Movimento 5 Stelle dall’esecutivo, Emiliano ha osservato che, secondo lui, la coalizione aveva ancora una ragione di esistere. Tuttavia, ha riconosciuto la necessità di sostituire le persone all’interno della giunta. Ha sottolineato le sue limitazioni nella scelta dei nuovi assessori, dovendo selezionarli dai trenta eletti della maggioranza, anziché poter scegliere tra l’intera popolazione, un compito che ha definito piuttosto complesso.

Emiliano ha presenziato per l’inaugurazione della nuova sede della ‘Continuità assistenziale’ ex Guardia Medica di Foggia. Lo striscione è di benvenuto al Presidente Emiliano, che inaugura la nuova sede della Continuità Assistenziale, ex guardia medica, di Foggia. La Continuità Assistenziale sarà attiva al piano terra della palazzina, ex Inam, dei servizi distrettuali nella centrale Piazza Libertà.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI