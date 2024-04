Roma – Foggia. “Non può invero considerarsi significativo, con riguardo alla posizione di Gelormini, il generico riferimento al sequestro di un consistente quantitativo di cocaina operato in danno di Fabio Tizzano, fratello del soldale Francesco. In altri termini, la motivazione del provvedimento risulta gravemente deficitaria sul piano delle esigenze cautelari, sia in relazione alla attuale esistenza dell’organizzazione, sia in relazione al perdurante apporto partecipativo del ricorrente e va emendata”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma in merito al ricorso di Marco Gelormini, nato a Foggia il 10/04/1986, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 09/08/2023, ha disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per nuovo esame.

In particolare, il Tribunale di Bari aveva respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza con cui il Gip di Bari, in data 13 luglio 2023, ha applicato a Marco Gelormini la misura della custodia cautelare in carcere.

L’ACCUSA

Il ricorrente è indagato “(…) per aver preso parte ad un’associazione dedita al narcotraffico, promossa e diretta dai vertici della cosca mafiosa “Società foggiana” per la gestione in regime di monopolio del traffico di cocaina e, occasionalmente, di eroina e droghe leggere, attiva nel territorio foggiano dal 2017 all’attualità, associazione nel cui ambito egli era addetto alla commercializzazione al dettaglio dello stupefacente che gli veniva assegnato mensilmente per quantitativi predeterminati; fattispecie aggravata dalla finalità di agevolare il predetto sodalizio mafioso”; “per avere ricevuto 50 gr. al mese di cocaina, sostanza detenuta e ceduta nella piazze di spaccio foggiane da epoca antecedente al maggio 2017 a marzo 2018, con la finalità di agevolazione del predetto sodalizio mafioso”.

Nel ricorso, è stata contestata la riferibilità al Gelormini dello pseudonimo di “Marcucc u’ ner’ “e dunque di un episodio di spaccio oggetto di intercettazione, risalente al 2 maggio 2017, del quale era stato ritenuto autore un soggetto avente quello pseudonimo, malgrado il ricorrente abbia la carnagione chiara. Le deduzioni difensive, recepite dal Tribunale, avrebbero dovuto condurre ad escludere la gravità indiziaria in relazione ai fatti di ricezione/cessione diversi da quelli compresi tra gennaio e marzo 2018.

LA CASSAZIONE

Secondo la Cassazione, il ricorso è fondato limitatamente al profilo delle esigenze cautelari.

“Il Tribunale ha compiutamente individuato, con motivazione immune da censure, il ruolo del ricorrente, il quale era parte della compagine gestita dal direttorio, quale addetto alla commercializzazione al dettaglio, in Foggia, della cocaina di cui si riforniva direttamente da Alessandro Aprile, e ha ricostruito gli acquisti da parte di Marco Gelormini di quantitativi predeterminati di cocaina, con periodici versamenti ai superiori gerarchici (esponenti della batteria Sinesi – Francavilla) e l’immissione al consumo di tali sostanze”.

Quanto al profilo delle esigenze, l’ordinanza impugnata argomenta che il ricorrente è stato stabilmente inserito nel circuito della società foggiana con riferimento al gruppo dedito al narcotraffico, ritenuto ancora attivo per il forte radicamento e per la sistematicità e consistenza dei flussi di cocaina immessi sul mercato locale; e ha argomentato che non risulterebbero acquisiti elementi dimostrativi della rescissione del vincolo associativo.

Sono stati valorizzati, a carico del medesimo, un precedente specifico per cessione di stupefacenti, risalente all’anno 2008, oltre a due precedenti non di particolare gravità, precisandosi che lo stesso dal novembre 2019 risulta essere stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per episodi ripetuti di spaccio,risalenti agli anni 2015/2016.

"Alla stregua di tali elementi, in relazione al profilo dell'attualità delle esigenze la decisione non ha tuttavia motivato, o comunque ha reso una motivazione apparente, sulla ritenuta irrilevanza dell'arresto dei capi e dei promotori dell'associazione, avvenuto nel novembre 2018, che la difesa assume abbia determinato la destrutturazione della consorteria, e neppure ha evidenziato elementi dai quali desumere che il ricorrente abbia in qualche modo reiterato le condotte illecite dopo i fatti del 2018, risalenti ad oltre cinque anni addietro", ha osservato la Corte di Cassazione