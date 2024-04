Roma – Foggia “(…) il profilo strettamente legato alla personalità del ricorrente non è stato adeguatamente approfondito, posto che la presenza nel luogo ove venne ucciso Roberto Tizzano e la frequentazione con pregiudicati sono elementi non necessariamente indicativi della stabile partecipazione a traffici delittuosi, soprattutto se confrontati con il dato non secondario dell’incensuratezza dell’indagato”.

Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha annullato l’ordinanza del 9/8/2023 emessa dal Tribunale di Bari impugnata da Roberto Bruno, nato a Foggia il 4/10/1995, limitatamente alle esigenze cautelari, rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Bari competente, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.

In particolare, il Tribunale del riesame di Bari aveva confermato l’ordinanza con la quale il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. In particolare, l’ordinanza in esame affermava che il ricorrente avrebbe partecipato all’associazione che deteneva il monopolio del traffico di stupefacenti a Foggia, svolgendo stabilmente la funzione di spacciatore al dettaglio, cui veniva assegnata una quota mensile predeterminata di sostanza stupefacente.

L’ordinanza in oggetto è stata impugnata in Cassazione con due ricorsi. Con il secondo motivo, secondo la difesa di Roberto Bruno, “le dichiarazioni del collaboratore Verderosa si riferivano dell’assetto del mercato degli stupefacenti nel territorio foggiano riferito agli anni 2015/2016 e, quindi, ben prima dei fatti contestati al ricorrente, mentre Folliero, dopo aver mostrato rilevanti incertezze nell’individuazione fotografica, si limitava a riferire che il ricorrente era impliciato” “in questioni” “di droga” “senza fornire ulteriori specificazioni. Tali dichiarazioni, infine, non venivano sottoposte al necessario vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, difettando elementi di riscontro esterno. Anche le intercettazioni valorizzate dal Tribunale erano di contenuto incerto e non consentivano neppure di identificare con certezza l’indagato nel soggetto di cui si discorreva“.

ATTO CASSAZIONE INTEGRALE > snpen@s60@a2024@n14045@tS.cleanROBERTOBRUNO

Parimenti irrilevante era il fatto che Bruno – secondo la difesa – avesse rapporti parentali con alcuni dei presunti vertici dell’associazione, come pure il suo coinvolgimento nell’attentato avvenuto il 29 ottobre 2016, nel quale l’indagato rimase ferito, mentre Tizzano Roberto veniva ucciso, posto che si tratta in ogni caso di fatti notevolmente risalenti nel tempo.

Secondo la Cassazione l’ordinanza è immune da cesure logiche lì dove individua il ricorrente quale uno degli spacciatori stabilmente inseriti nell’associazione, ai quali veniva assegnata una quota mensile di stupefacente, secondo logiche criminali volte a garantire una perequazione tra i vari soggetti che operavano nella vendita al dettaglio.

La Cassazione ha invece ritenuto “fondati i motivi di ricorso volti a censurare la sussistenza e l’attualità delle esigenze cautelari”.

“L’ordinanza fonda la prognosi negativa essenzialmente sul fatto che la contestazione del reato associativo è “all’attualità” e che nel marzo 2022 veniva sequestrato un consistente quantitativo di cocaina detenuto da Fabio Tizzano, fratello di Francesco, quest’ultimo indiziato di far parte dell’associazione. Entrambe le affermazioni non forniscono elementi rilevanti, dovendosi in primo luogo sottolineare come, al di là della contestazione formale del tempus commissi delicti, la condotta contestata al ricorrente si arresta a marzo del 2018 e, quindi, a più di cinque anni prima dell’applicazione della misura (luglio 2023)”.

“A ciò deve aggiungersi che la stessa condotta partecipativa contestata al ricorrente è stata di breve durata, contestandosi un periodo “antecedente al 16 gennaio 2018 e fino a marzo 2018”.

“Il ruolo ricoperto dal ricorrente, peraltro, viene descritto come marginale, trattandosi di uno spacciatore al dettaglio, sostanzialmente tenuto a rifornirsi dal sodalizio che esercitava un controllo egemonico sull’attività illecita. La stessa perdurante attività dell’associazione, a prescindere dalla partecipazione del ricorrente, non è agevolmente riconducibile ad epoca successiva al novembre del 2018, epoca in cui venivano tratti in arresto i vertici della stessa”. “Né può darsi rilievo al sequestro di cocaina eseguito nel 2022, posto che il detentore dello stupefacente era soggetto che non risulta tra i partecipi all’associazione, senza che possa inferirsi dal mero rapporto di parentela con uno degli associati (Francesco Tizzano) la destinazione dello stupefacente ad alimentare i traffici del sodalizio”.