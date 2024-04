Mercoledì 17 aprile Consiglio comunale per la discussione di interrogazioni e interpellanze

Si riunirà domani mattina, mercoledì 17 aprile, alle ore 10,00 il Consiglio comunale di Foggia. L’assise convocata per domani è l’aggiornamento dei lavori della seduta dello scorso 9 aprile. All’ordine del giorno le interrogazioni e le interpellanze che non si è potuto discutere in quella riunione.