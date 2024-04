Il congresso provinciale dei GD ha deciso: il neo segretario è Michele Cuccitto

Dopo la relazione di fine mandato del Segretario provinciale uscente, Stefano Pastucci, che ha illustrato l’ottimo lavoro svolto dalla sua segreteria in un periodo storico particolare come quello degli ultimi anni, si è aperta la discussione tra i presenti.

Tanti gli interventi di ragazze e ragazzi, nei cui occhi e nelle cui parole si intravede energia nuova e una marea di idee che rappresenteranno il motore dell’agenda politica della prossima segreteria. Successivamente, é stata presentata la candidatura unitaria “Ai giovani il futuro” di Michele Cuccitto, eletto poi all’unanimità dall’assemblea nuovo Segretario provinciale dei GD di Capitanata. Cuccitto, nel suo intervento, ha illustrato l’importanza anche per il partito di avere una giovanile unita e presente sui territori: “Il nostro primo obiettivo sarà quello di radicarci in maniera strutturale sul territorio, tornando ad aprire circoli in tutte le realtà dove è presente il partito ma noi non ci siamo”.

Il nuovo Segretario provinciale ha inoltre stimolato il partito ad affiancare concretamente la giovanile, favorendo il percorso di crescita politica dei giovani e quindi del futuro gruppo dirigente territoriale. “Sappiamo che le sfide per il futuro sono importanti e i giovani devono essere protagonisti nell’affrontarle. Viva il Partito Democratico, viva i Giovani Democratici!” conclude Cuccitto.