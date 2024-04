Stamattina si è verificato un grave incidente sulla A14, precisamente all’uscita di Foggia in direzione sud, coinvolgendo quattro veicoli tra cui due autocarri.

Il bilancio preliminare conta tre feriti, uno dei quali in condizioni gravi. Le autorità hanno prontamente risposto inviando diverse ambulanze sul luogo, inclusi elicotteri del servizio di emergenza, per trasportare i feriti negli ospedali più vicini. I vigili del fuoco e la polizia stradale sono al lavoro per effettuare i rilievi e garantire la sicurezza della zona.

Intorno alle 10:30, è stata riaperta una porzione della A14 tra Foggia e la Zona Industriale di Foggia in direzione Bari, che precedentemente era stata chiusa a causa dell’incidente al chilometro 562.6, coinvolgendo quattro veicoli.

Le operazioni di soccorso medico e di assistenza tecnica, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale e al personale di Autostrade per l’Italia, sono state attive sul luogo dell’incidente. Attualmente, il traffico è limitato a una sola corsia all’interno del tratto interessato, causando una coda di circa 3 chilometri in direzione Bari.