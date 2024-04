San Severo. Fratelli d’Italia e Lega hanno costantemente lavorato all’unità del centrodestra a San Severo, anche attraverso un passo indietro dei propri candidati a Sindaco che ringraziamo sentitamente per lo spirito di abnegazione e per la capacità di anteporre la coalizione alle legittime aspirazioni politiche.

“La nostra ferma convinzione è stata quella di proporre all’elettorato sanseverese un centrodestra coeso e accogliente, capace di essere aperto a tutti coloro i quali non si riconoscono nel modo di gestire del centrosinistra.

Preso atto della volontà, da parte di alcuni partiti, di proporre candidature proprie in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 8 e 9 giugno, abbiamo deciso di sostenere chi, in questi anni, si è sempre coerentemente contrapposto al centrosinistra in Consiglio comunale.

Sosterremo, quindi, la candidata Sindaco Lidya Colangelo poiché riteniamo fondamentale essere la valida alternativa a un modo di amministrare, quello del centrosinistra, che non ci appartiene e che, purtroppo, come le recenti cronache stanno riportando, sta emergendo in tutta la sua crudezza sia al Comune di Bari che alla Regione Puglia.

Auspichiamo che altre forze politiche e civiche vorranno aderire a questo progetto perché saper governare e farlo al meglio sono principi che non possono prescindere dall’aggregazione delle migliori energie che amano la Politica, che la fanno con passione, che sanno proporre programmi validi e che sono capaci di distinguersi rispetto a chi persegue la mera gestione della cosa pubblica”.

Lo dichiarano in una nota Lucia Rita De Lallo, coordinatore Fratelli d’Italia San Severo, e Gianluca Orlando, coordinatore Lega San Severo.