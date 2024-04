Foggia. Il Policlinico Riuniti di Foggia ha emesso una sentenza storica: 30.000,00 € di risarcimento per gli infermieri demansionati, stabilita dalla Corte di Appello di Bari. Se mancano gli OSS, gli infermieri che assumono compiti inferiori possono richiedere il risarcimento, che può superare i 30.000,00 € a persona, soprattutto se retroattivo per 10 anni con una percentuale superiore al 15%.

Questa sentenza apre una via per gli infermieri che avevano perso cause già vinte in precedenza. La Corte di Appello ha ribaltato la situazione a loro favore.

Il collettivo infermieristico autonomo vede questa sentenza come un precedente significativo. La carenza di personale che costringe gli infermieri a compiti inferiori, definito demansionamento, ora è soggetto a risarcimento, almeno il 15% della retribuzione ordinaria mensile per 10 anni retroattivi, che equivale a circa 30.000,00 € per infermiere.

È fondamentale affrontare la carenza di personale nei reparti del Policlinico Riuniti di Foggia attraverso concorsi e avvisi pubblici, utilizzando i fondi del PNRR. Un dialogo tra dirigenti e politica del lavoro potrebbe risolvere questo problema attraverso un programma triennale.

La sentenza soddisfa il collettivo infermieristico per il riconoscimento dei colleghi demansionati. Finalmente, si riconosce l’importanza di rispettare i ruoli e le competenze degli infermieri, evitando di sovraccaricarli con compiti inferiori.

La difesa degli infermieri è stata portata avanti dall’avvocato Domenico De Angelis, esperto di diritto del lavoro, che ha dimostrato l’obsolescenza della tesi presentata dalla Difesa del Riuniti.

Questa sentenza stabilisce chiaramente il ruolo della professione infermieristica e la necessità di avere il personale adeguato nelle strutture ospedaliere. Evitando così futuri ricorsi per demansionamento infermieristico, il Policlinico Riuniti di Foggia può assicurare un migliore servizio sanitario.