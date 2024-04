Tre dipendenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati posti agli arresti domiciliari e sottoposti all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, insieme a due professionisti, su ordine del giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura, per presunte attività illecite riguardanti corruzione e accesso non autorizzato ai sistemi informatici.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Roma hanno eseguito l’operazione all’alba, mirata a mettere in atto le misure cautelari personali.

Secondo gli inquirenti, i tre dipendenti, impiegati presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Roma 3 e Roma 4, avrebbero agito in modo coordinato per favorire alcuni professionisti del settore contabile.

Questo favoreggiamento sarebbe avvenuto in cambio di denaro o di inviti a pranzi presso ristoranti di lusso. Si presume che esistesse un sistema consolidato di corruzione attraverso il quale i funzionari pubblici avrebbero distorto il proprio ruolo per soddisfare gli interessi dei professionisti coinvolti.

Oltre alla corruzione, i dipendenti avrebbero utilizzato in modo improprio i sistemi informatici e telematici dell’Anagrafe Tributaria, strumenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, per accedere a informazioni riservate. Queste informazioni sarebbero state utilizzate per agevolare pratiche fiscali, contratti di comodato o questioni relative alle successioni, con l’obiettivo di ridurre o eliminare completamente le somme dovute al fisco. Le richieste di denaro da parte dei dipendenti pubblici variavano a seconda della complessità della pratica e dell’importo dovuto, spaziando da cifre modeste fino a somme considerevoli nell’ordine dei migliaia di euro.

