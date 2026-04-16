Arriva a Foggia “Lavoro o dissenso? Questo è il dilemma”, il nuovo evento promosso da We Hate Pink, community transfemminista che da anni costruisce spazi di confronto nei settori della comunicazione, dei media e delle professioni creative. L’appuntamento è fissato per giovedì 30 aprile alle 18:30 presso il Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza”, e inaugura il ciclo di incontri 2026 dedicato al rapporto tra lavoro, identità e libertà di espressione.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di affrontare le contraddizioni che attraversano il mondo creativo contemporaneo, spesso percepito come progressista ma segnato da fenomeni come precarietà, lavoro invisibile, discriminazioni e dinamiche di sfruttamento, oltre alla crescente difficoltà di separare valore personale e produttività.

“Lavoro o dissenso?” propone quindi uno spazio di riflessione condivisa sul tema del dissenso come pratica collettiva e non isolata, interrogandosi su una domanda centrale: è possibile lavorare senza rinunciare ai propri valori?

L’evento rappresenta anche il momento conclusivo della mostra “RealAds”, progetto curatoriale che rilegge la pubblicità in chiave queer e critica, mettendo in discussione stereotipi e linguaggi visivi consolidati. Un approccio coerente con il tema della serata, che sottolinea come il cambiamento debba riguardare non solo le immagini, ma anche le condizioni reali di produzione.

Il programma prevede:

18:30 introduzione

18:40 panel e discussione

19:30 networking

Ad aprire i lavori sarà Rossella Forlè, fondatrice di We Hate Pink, insieme a un gruppo di ospiti del mondo creativo, culturale e sociale.

Tra gli interventi:

Assunta di Matteo, Consigliera di Parità della Provincia di Foggia, impegnata da oltre vent’anni nella tutela dei diritti e nella promozione dell’uguaglianza nel lavoro, vicepresidente dell’ETS S.U.D. – Solo Uguali Diritti, pedagogista clinica e psicologa del lavoro, oltre che vicepresidente nazionale della Rete Fattorie Sociali ed esperta di agricoltura sociale e inclusione lavorativa.

Daria Kirpach, illustratrice nata a San Pietroburgo e formatasi tra Russia e Italia, specializzata in illustrazione per l’infanzia e collaboratrice di realtà come British Council, Save the Children e Parlamento Europeo, con un approccio che unisce ricerca artistica e attenzione sociale.

Alice Gorgoglione, militante del collettivo Koll.Era, realtà transfemminista, queer e antifascista attiva nella provincia di Foggia dal 2020, impegnata in pratiche di autoformazione, assemblee pubbliche e percorsi di mutuo aiuto.

Giulia Magaldi, creative director freelance con esperienza internazionale tra New York, Miami ed Europa, con campagne per brand globali come McDonald’s, Popeyes, COACH e Under Armour, oltre a un’attività didattica e curatoriale legata anche al progetto “RealAds”.

We Hate Pink è una community transfemminista internazionale che riunisce professioniste della comunicazione e dei media con l’obiettivo di analizzare criticamente i modelli culturali e lavorativi del settore e promuovere alternative più inclusive e consapevoli.

Con questo appuntamento, Foggia diventa la prima tappa di un percorso che proseguirà nelle prossime settimane tra Roma, Milano e Londra, portando al centro del dibattito il conflitto sempre più attuale tra adattamento ai sistemi esistenti e possibilità di dissenso.