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Home // Cronaca // A Foggia un convegno sull’inclusione Romanì, Mendolicchio: “Importante momento di confronto istituzionale”

ROMANI' MENDOLICCHIO A Foggia un convegno sull’inclusione Romanì, Mendolicchio: “Importante momento di confronto istituzionale”

L’iniziativa è promossa dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027

A Foggia un convegno sull’inclusione Romanì, Mendolicchio: "Importante momento di confronto istituzionale"

Simona Mendolicchio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Cronaca // Foggia //

Si terrà venerdì 24 aprile, dalle ore 9, presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte “Andrea Pazienza” di Foggia, il convegno “Il coraggio dell’incontro. Istruzione, identità e reti territoriali per il futuro delle comunità Romanì”, un appuntamento dedicato ai temi dell’inclusione e dell’integrazione delle comunità Rom, Sinti e Caminanti.

L’iniziativa è promossa dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021–2027 (FSE+, Child Guarantee) e rientra nel progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’inclusione di bambini, bambine e adolescenti delle comunità interessate.

Il progetto, attivo sul territorio da luglio 2025, sarà al centro della giornata con la presentazione delle attività già realizzate e dei primi risultati raggiunti, offrendo un quadro concreto dell’impatto delle azioni messe in campo.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, dell’assessora al Welfare Simona Mendolicchio, del dirigente della Divisione IV del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Renato Sampogna e della dirigente ai Servizi alla Persona del Comune di Foggia Serafina Croce.

Nel corso della mattinata interverranno esperti e operatori coinvolti nel progetto, tra cui Viviana Velluto e Alessio Pittari dell’Ambito Territoriale Sociale di Foggia, Francesca Bassi dell’Università degli Studi di Foggia, Antonio Vannella, presidente dell’Ente Salute Cultura e Società, Gilberto Scali e Senada Ramovsky dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, con approfondimenti su obiettivi, metodologie e sviluppo delle attività sul territorio.

Il programma prevede due sessioni formative: “I pilastri del riscatto”, dedicata al ruolo dell’istruzione, della mediazione interculturale e della valorizzazione della lingua Romanì, e la tavola rotonda “Verso una rete territoriale permanente”, incentrata su contrasto all’antiziganismo, rappresentazione dell’identità Romanì, ruolo dei media e politiche abitative per il superamento della segregazione urbana.

«Questo evento rappresenta un importante momento di confronto istituzionale, tecnico e sociale sui temi dell’inclusione delle comunità Romanì, con particolare attenzione al ruolo dell’istruzione, delle politiche territoriali e della mediazione culturale» osserva l’assessora al Welfare Simona Mendolicchio.

«Il convegno si propone come uno spazio di dialogo e formazione condivisa, con l’obiettivo di rafforzare reti territoriali inclusive e promuovere una cultura dell’incontro capace di valorizzare le diversità» evidenzia la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo.

L’evento è valido come attività formativa ed è accreditato presso l’Ordine degli Assistenti Sociali di Puglia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

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