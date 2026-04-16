Anno Giubilare per i 1025 anni dell’Incoronata, indulgenza plenaria per i pellegrini

In occasione del 1025° anniversario dell’Apparizione della Madre di Dio Incoronata, la Santa Sede ha proclamato uno speciale Anno Giubilare, offrendo ai fedeli la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria. Il beneficio sarà concesso a quanti visiteranno il Santuario dell’Incoronata nel periodo compreso tra il 25 aprile 2026 e il 24 aprile 2027, secondo le condizioni stabilite dalla Chiesa cattolica.

Le celebrazioni, che ogni anno richiamano migliaia di pellegrini, avranno come filo conduttore il tema “Maria, Madre di Cristo, nostra gioia”. Il programma prenderà il via il 22 aprile con il rito della vestizione, mentre la celebrazione dell’incoronazione sarà presieduta dal vescovo di San Severo, mons. Giuseppe Mengoli.

Tra gli appuntamenti più attesi torna la Cavalcata degli Angeli, prevista per il 24 aprile, con una suggestiva sfilata di carri a carattere religioso e devozionale ispirati al tema mariano dell’anno. Nella stessa giornata, nel pomeriggio, sarà l’arcivescovo di Foggia-Bovino, mons. Giorgio Ferretti, a presiedere la celebrazione eucaristica.

In serata, i fedeli si ritroveranno presso la parrocchia di San Paolo Apostolo per dare inizio al tradizionale pellegrinaggio verso il Santuario. La notte del 25 aprile sarà scandita dalla rievocazione dell’apparizione della Madonna, seguita dalla Messa delle 4, presieduta da don Giovanni Carollo, padre provinciale dell’Opera Don Orione.

Durante tutta la giornata si susseguiranno numerose celebrazioni eucaristiche, con la partecipazione di fedeli provenienti da tutta la provincia di Foggia e dalle diocesi limitrofe. Le iniziative si concluderanno il 26 aprile con la tradizionale offerta dell’olio per la lampada votiva, gesto simbolico di devozione. L’accensione sarà presieduta da mons. Domenico Cornacchia, vescovo emerito di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

Per celebrare l’importante ricorrenza è stato inoltre realizzato uno speciale annullo filatelico dal Servizio Poste e Filatelia del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Il timbro raffigura il Santuario dell’Incoronata stilizzato, affiancato da dodici stelle, simbolo della Vergine come “Donna dell’Apocalisse”, e dall’immagine della Madonna con il Bambino, racchiusi nella cornice commemorativa dell’evento.

Lo riporta foggiatoday.it.