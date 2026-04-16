Entra in una fase decisiva il concorso pubblico bandito dal Comune di San Severo per l’assunzione di sei istruttori di vigilanza a tempo indeterminato e parziale. Con la determinazione dirigenziale n. 820 del 16 aprile 2026, l’amministrazione comunale ha infatti approvato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di due componenti della commissione esaminatrice, passaggio indispensabile per proseguire l’iter della selezione e arrivare allo svolgimento delle prove.

Si tratta di un atto di natura organizzativa ma di grande rilievo amministrativo, perché consente di completare la struttura tecnica che dovrà valutare i candidati ammessi al concorso. La procedura riguarda, nello specifico, il reclutamento di sei unità con profilo professionale di “Istruttore di Vigilanza”, inquadrate nell’Area degli Istruttori del CCNL Funzioni Locali 2022, con prestazione lavorativa pari a 18 ore settimanali. Uno dei posti messi a concorso è inoltre riservato ai volontari delle Forze armate.

Il bando era stato approvato già nel dicembre 2025 e successivamente pubblicato sia sul sito istituzionale del Comune sia sul portale nazionale InPA, oggi canale ordinario per il reclutamento nella pubblica amministrazione. Nel corso dei mesi successivi, l’amministrazione ha disposto anche proroghe dei termini per la presentazione delle domande, fino alla scadenza definitiva del 6 febbraio 2026. Alla chiusura della finestra utile sono risultate pervenute 345 candidature, dato che conferma l’elevato interesse suscitato dalla procedura selettiva. Successivamente, con un ulteriore provvedimento, sono stati ammessi con riserva alla fase successiva 217 candidati.

L’atto approvato ad aprile si colloca dunque in continuità con questo percorso e mira a individuare due componenti esperti esterni da inserire nella commissione esaminatrice, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento comunale. La struttura della commissione, come richiamato nella determinazione, dovrà infatti comprendere, oltre al presidente e al segretario verbalizzante, anche due tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo di altre amministrazioni o comunque tra figure dotate di adeguata professionalità.

Il ricorso a una manifestazione di interesse pubblica risponde a precise esigenze di trasparenza, imparzialità e qualificazione tecnica. Il Comune ha ritenuto necessario aprire la selezione a professionalità esterne con esperienza specifica nelle discipline che caratterizzano il profilo dell’istruttore di vigilanza. Non si tratta quindi di una semplice formalità, ma di un passaggio sostanziale destinato a garantire che la valutazione dei candidati avvenga in modo competente, equilibrato e conforme ai principi di legge.

L’avviso approvato definisce nel dettaglio i profili richiesti. In particolare, il primo componente esperto dovrà essere un comandante di Polizia locale con qualifica dirigenziale oppure un funzionario dell’area elevata qualificazione cui sia stata conferita la responsabilità del servizio. Il secondo componente, invece, dovrà provenire dall’ambito del personale o delle risorse umane, anche in questo caso con qualifica dirigenziale oppure con responsabilità del servizio. Per entrambi è richiesta una comprovata conoscenza delle materie attinenti al concorso: ordinamento degli enti locali, diritto costituzionale e amministrativo, normativa sulla polizia municipale, elementi di diritto penale e processuale penale, depenalizzazione, infortunistica stradale e legislazione di settore.

A cura di Giovanna Tambo.