Corte dei Conti: irregolarità nella gestione del magazzino comunale di Foggia

Irregolarità nella gestione dei beni di magazzino del Comune di Foggia, ma senza responsabilità patrimoniale diretta per la consegnataria. È quanto emerge dalla sentenza n. 51/2026 della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Puglia. Il procedimento riguardava la gestione dei beni nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2023.

Secondo il magistrato istruttore, il conto giudiziale presentava diverse criticità: mancata registrazione di alcuni beni acquistati, discrepanze tra quantità indicate nelle fatture e quelle annotate nei registri, nonché irregolarità nella contabilizzazione delle movimentazioni. Tra gli esempi evidenziati figurano materiali di consumo e forniture non correttamente registrate o contabilizzate in modo difforme.

La Corte ha ribadito che il consegnatario dei beni assume la qualifica di agente contabile ed è responsabile della corretta tenuta del conto, inclusa la registrazione delle operazioni di carico e scarico. Tuttavia, nel caso specifico, le irregolarità sono state ricondotte a una gestione complessiva disorganica del magazzino, piuttosto che a una condotta dolosa o gravemente colposa della responsabile.

Nonostante le criticità, il Collegio ha escluso la sussistenza dei presupposti per un addebito patrimoniale, ritenendo non provato un danno concreto per l’ente. La sentenza evidenzia quindi la necessità di rafforzare i sistemi di controllo interno e le procedure di gestione dei beni.

A cura di Giovanna Tambo.