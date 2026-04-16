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ALEX MANNINGER È morto l’ex portiere Alex Manninger: la sua auto travolta da un treno

Alex Manninger, ex portiere austriaco con un lungo passato anche in Italia, è morto a 48 anni in seguito a un incidente stradale

È morto l’ex portiere Alex Manninger: la sua auto travolta da un treno

Incidente Alex Manninger - PH: Getty / Facebook Freiwillige Feuerwehr Nußdorf am Haunsberg - Fonte Immagine: virgilio.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
16 Aprile 2026
Cronaca // Mi ritorni in mente //

Una tragedia scuote il mondo del calcio: Alex Manninger, ex portiere austriaco con un lungo passato anche in Italia, è morto a 48 anni in seguito a un incidente stradale. In carriera aveva vestito, tra le altre, le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus, oltre a esperienze all’estero.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto su cui viaggiava è stata travolta da un treno passeggeri. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:20 del mattino a Nußdorf am Haunsberg, nei pressi di Salisburgo, in corrispondenza di un passaggio a livello non custodito. Il veicolo, un minivan Volkswagen, è stato trascinato per diversi metri dopo l’impatto. Illesi invece i circa 25 passeggeri del treno e il macchinista.

Inutili i soccorsi: sul posto sono intervenuti tempestivamente Croce Rossa e vigili del fuoco, ma ogni tentativo di rianimazione, anche con l’uso del defibrillatore, si è rivelato vano. Le cause dell’incidente restano ancora da chiarire.

Dopo aver lasciato il calcio giocato, Manninger aveva scelto di tornare alle sue origini, dedicandosi al lavoro di falegname. Solo pochi giorni fa aveva raccontato: “Fare il falegname mi ha insegnato l’importanza del sudore e dei sacrifici – ha detto solo una settimana fa a La Gazzetta dello Sport – Sia Conte che Klopp, nel tempo, hanno apprezzato questo aspetto. Mi dicevano che ero fondamentale per trasmettere ai più giovani l’attitudine al lavoro”.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio. Tra questi anche quello della Juventus, che ha espresso vicinanza alla famiglia, così come diversi club internazionali in cui l’ex portiere aveva militato, tra cui Salisburgo, Arsenal e Liverpool.

Lo riporta calciomercato.com.

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