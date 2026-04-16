FOGGIA – Alleanza Verdi Sinistra scende in campo per le elezioni provinciali del prossimo 19 aprile e annuncia la candidatura di Alfredo De Luca, consigliere comunale di Manfredonia, nella lista unitaria “Campo Largo per la Capitanata”.

Una tornata elettorale che, ancora una volta, si svolgerà con il voto riservato ai soli consiglieri comunali, escludendo i cittadini. Una modalità che AVS critica apertamente, auspicando il ritorno al voto diretto. Nonostante ciò, il movimento sottolinea la volontà di non sottrarsi alla competizione, ritenendo fondamentale contribuire alla formazione del nuovo Consiglio provinciale.

La candidatura di De Luca si inserisce in una strategia politica più ampia, legata alla costruzione di un’alleanza alternativa al governo nazionale di centrodestra. Un percorso che, evidenziano da AVS, ha già trovato una prima affermazione con l’elezione di Antonio De Caro alla presidenza della Regione Puglia.

Secondo Alleanza Verdi Sinistra, non si tratta di una scelta tattica, ma del consolidamento di un progetto politico strutturato, che punta a rafforzare anche a livello provinciale una visione condivisa di sviluppo.

Al centro della proposta politica c’è il rilancio delle aree interne della Capitanata. Con la candidatura di De Luca, agronomo e imprenditore agricolo attivo in area montana, AVS intende promuovere un cambio di approccio su territori considerati cruciali dal punto di vista sociale, culturale ed economico.

Tra gli obiettivi, la costruzione – insieme all’assessora regionale Marina Leuzzi – di un piano strategico dedicato proprio alle aree interne, con l’obiettivo di rimettere al centro diritti, lavoro e comunità locali. Un’iniziativa che si pone in netta contrapposizione a quelle che il movimento definisce politiche di abbandono delle piccole comunità da parte del governo nazionale.

AVS rivendica inoltre una visione di sviluppo basata sulla tutela delle risorse naturali e su un modello equo, sostenibile e inclusivo. La candidatura di De Luca, sottolineano i promotori, rappresenta una sintesi tra esperienza amministrativa e conoscenza diretta del territorio.

Infine, il sostegno alla candidatura viene definito “convinto” da parte degli amministratori locali di Sinistra Italiana ed Europa Verde, mentre eventuali scelte alternative vengono considerate esterne al percorso unitario dell’alleanza.