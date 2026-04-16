Escluso un utente dalla RSSA di Alberona: il Comune modifica la precedente determina

Il Comune di Foggia interviene con una nuova determinazione per correggere un precedente provvedimento relativo all’assistenza residenziale per anziani e disabili. Con l’atto adottato dall’Area 4 – Servizi alla Persona, viene infatti disposta la parziale modifica della determinazione dirigenziale n. 432 del 9 marzo 2026.
Al centro del provvedimento c’è la posizione di un utente identificato con codice D164496C, inizialmente destinato alla struttura RSSA “Villa Rosa” di Alberona. Tuttavia, come emerso da una comunicazione dell’assistente sociale acquisita agli atti, l’inserimento non è mai avvenuto.
Alla luce di questa circostanza, il Comune ha deciso di escludere formalmente l’utente dall’inserimento a carico dell’ente, adeguando così il contenuto dell’atto originario alla reale situazione.
La determinazione non comporta alcun impegno di spesa e si inserisce nel quadro delle attività ordinarie di gestione dei servizi sociali, che prevedono continui aggiornamenti sulla base delle effettive condizioni degli assistiti.
Resta invece confermato l’inserimento di altri utenti in strutture residenziali, a testimonianza della continuità delle politiche di sostegno per le persone fragili. L’intervento si colloca nel solco delle normative nazionali e regionali in materia di servizi sociali, che attribuiscono ai Comuni un ruolo centrale nell’assistenza agli anziani e ai soggetti non autosufficienti.
A cura di Giovanna Tambo.